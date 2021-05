Anticipazioni Quarta Repubblica, stasera in tv: temi, interviste, chi sono gli ospiti di lunedì 24 maggio

Quarta Repubblica andrà in onda stasera, lunedì 24 maggio 2021, in prima serata su Rete 4. Questa sera si parlerà della nuova ondata di sbarchi in Sicilia e la tassa di successione proposta dal segretario del Pd Enrico Letta. Per un commento su questi (e altri temi) di stretta attualità, il conduttore Nicola Porro intervisterà il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci.

Quarta Repubblica lunedì 24 maggio 2021

Ecco tutti gli altri temi che verranno affrontati nel corso della puntata. Approfondimenti sui corsi contro l’omofobia previsti dal ddl Zan e un reportage dalla Campania sui beni sequestrati e confiscati dallo Stato, ma poi di fatti abbandonati.

Il faccia a faccia sarà tra Nicola Porro e Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi.

Quarta Repubblica stasera in tv, 24 maggio 2021: ecco tutti gli ospiti

Tra gli ospiti Marco Bestetti, coordinatore nazionale del movimento giovanile di Forza Italia, Marco Furfaro della direzione nazionale del Partito Democratico, i deputati Enrico Costa (Azione) e Augusta Montaruli (FdI), Eugenio Albamonte, pm di Roma ed ex presidente dell’Anm, suor Monia Anna Alfieri, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Tommaso Labate, Alessandro Cecchi Paone, Francesco Borgonovo, Anselma Dell’Olio, Daniele Capezzone e Monica Ricci Sargentini. Non mancheranno, come sempre, le incurisioni di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.