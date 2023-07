Anticipazioni seconda puntata Un cuore, due destini: trama episodi martedì 11 luglio 2023

Secondo appuntamento con la nuova fiction di Rai 1 “Un cuore, due destini” iniziata la scorsa settimana. La mini-serie, di produzione belga-francese, ha preso la fascia prime time del martedì sera della tv pubblica: tra sette giorni pertanto, martedì 11 luglio 2023, andranno in onda i nuovi episodi, rispettivamente tre e quattro della nuova stagione. Ma cosa vedremo in tv? Come proseguirà la storia? Ecco allora tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nella prima puntata di “Un cuore, due destini”

Nella prima puntata abbiamo conosciuto Simon Daendels, un dottore di Anversa, la cui vita viene sconvolta dalla notizia della morte della figlia Sterre, detta Ana, scomparsa tragicamente in un misterioso incidente d’auto avvenuto a Biarritz. Dopo aver acconsentito alla donazione dei suoi organi, Simon scopre dettagli a lui sconosciuti sulla vita della figlia, decidendo e di indagare per capire cosa sia accaduto veramente. Nel secondo episodio invece Florence, sposata con Vincent e madre di Zoé, in attesa da tempo per un trapianto, ha ricevuto la notizia che l’ospedale ha un cuore per lei; l’operazione riesce con successo, anche se Florence vorrebbe scoprire la vera identità della sua donatrice. Simon e Florence, dopo essersi conosciuti, decidono di indagare insieme sul misterioso incidente che ha coinvolto la ragazza.

Anticipazioni Un cuore, due destini, trama episodi martedì 11 luglio 2023

Vediamo adesso cosa accadrà nei prossimi episodi. Ebbene, secondo le anticipazioni Simon, dopo aver scoperto che Ana era incinta, con l’aiuto di Florence, riesce a rintracciare Jan, l’ex ragazzo. Nel frattempo, Zoé, figlia adottiva di Florence, riesce a farsi invitare ad una festa da Hugo e Max, due surfisti della zona che però le chiedono di comprare della droga per loro, proprio da Jan. L’appuntamento è per martedì prossimo, 11 luglio 2023, sempre in prima serata dalle 21.25. Gli episodi della fiction hanno una durata di circa 40 minuti e complessivamente sono stati realizzati sette episodi in tutto.