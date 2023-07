Anticipazioni Signora Volpe seconda puntata: trama episodio mercoledì 26 luglio 2023

Ci siamo, è tutto pronto per la seconda, avvincente puntata della serie tv di Canale 5 la Signora Volpe! La data da segnare in agenda è quella di mercoledì 26 luglio, alle 21.30. Facente parte del genere poliziesco, le vicende della Signora Volpe – Sylvia Fox, interpretata da Emilia Fox – sono ambientate in Italia e non mancheranno di regalare tante soprese e colpi di scena ai telespettatori che resteranno incollati allo schermo! Ma cosa vedremo in questo secondo, imperdibile episodio?

La seconda puntata di Signora Volpe, le anticipazioni di mercoledì 26 luglio

La serie è incentrata sulla figura di Sylvia Fox, in apparenza una donna come tante altre: sulla quarantina, intelligente e che risponde alle domande sul proprio lavoro con vaghi riferimenti ad una carriera poco stimolante nella pubblica amministrazione. Tuttavia, a ben vedere, Silvia è un’ex spia britannica di alto livello. Arrivata in Italia per il matrimonio di suo nipote, delusa dal suo lavoro e bisognosa di una vacanza, alcune circostanze la “costringeranno” a mettersi al lavoro. Ora, nel secondo episodio che si appresta ad andare in onda intitolato: “Segreti e sacrifici”, la donna ormai stabilitasi in Italia indaga e scopre uno scheletro all’interno di uno scavo archeologico, dal quale emergeranno oscuri segreti. Di cosa si tratterà? Riuscirà Sylvia a superare le difficoltà che si presenteranno lungo il cammino? Senza dubbio i colpi di scena non mancheranno ma per conoscere la risposta a tali domande è necessario portare ancora un pochino di pazienza e sintonizzarsi poi puntuali su Canale 5!

Il cast

Nel cast della serie tv ci sono moltissimi attori ecco l’elenco dei volti principali che vi hanno preso parte e che impareremo a conoscere nel corso del tempo: