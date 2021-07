Anticipazioni Temptation Island 2021, stasera 19 luglio 2021 la quarta puntata: ecco cosa vedremo oggi in tv

Tutto pronto per una nuovissima puntata di Temptation Island 2021. Questa sera, lunedì 19 luglio, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island dall’Isola Molus Relais in Sardegna: dove le coppie stanno vivendo un viaggio nei sentimenti.

Non potete aspettare questa sera e volete sapere cos’accadrà? Ecco allora le anticipazioni di quel che accadrà oggi a Temptation Island !

Temptation Island: anticipazioni oggi lunedì 19 luglio

L’ultima puntata ha visto Claudia e Ste uscire dal programma insieme, con la promessa di matrimonio (possibilmente 7 agosto) da portare a termine. Prima che finisse la puntata però Filippo Bisciglia era entrato nel villaggio dei ragazzi per annunciargli che una delle fidanzate aveva richiesto un falò di confronto immediato.

Da una parte c’è Manuela che, avvicinandosi sempre di più al single Luciano, sembra aver capito che il suo fidanzato Stefano non le dà ciò che vorrebbe. Dall’altra c’è Floriana che spesso piange dell’amicizia nata tra Vincenza e il suo Federico. Poi c’è Jessica che oramai ha tappa fissa nel pineto dove vede Alessandro, il suo fidanzato, continuare a pensare alla forma fisica senza mai parlare di lei. Infine abbiamo Natascia che ai falò non ha mai avuto l’opportunità di vedere cosa sta facendo Alessio.

A guidare il racconto, come sempre, c’è Filippo Bisciglia! Nel programma prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset a cura di Raffaella Mennoia e con Andrea Vicario alla regia.

Temptation Island: coppie in gara

Ecco le coppie che tutt’ora sono a Temptation Island:

Manuela e Stefano

Natascia e Alessio

Jessica e Alessandro

Floriana e Federico