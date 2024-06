Chi sono Siria e Matto di Temptation Island 2024: età, lavoro, cognomi, di dove sono, Instagram

Finalmente sta per iniziare il programma più atteso dell’estate: Temptation Island. Siete curiosi di conoscere i nomi e le storie delle nuove coppie che parteciperanno? Ufficializzata la prima coppia: conosciamo da vicino Siria e Matteo.

È uscita allo scoperto la prima coppia che parteciperà al programma. Scopriamo insieme allora di chi si tratta e cosa li ha spinti a mettersi in gioco fino in fondo. Come sempre il programma sarà presentato da Filippo Bisciglia e andrà in onda su Canale Cinque alla fine del mese di giugno.

La prima coppia: Siria e Matteo

La prima coppia uscita allo scoperto che parteciperà a questa edizione estiva del programma Temptation Island è Siria Pingo e Matteo Vitali. Siria è una giovane ragazza di ventidue anni, originaria di Gela, ma vive a Massa Carrara. Sta con il suo fidanzato Matteo da ben sette anni. È stata proprio lei a scrivere inaspettatamente al programma perché dice di essere cambiata sotto ogni punto di vista. Siria, infatti, ha affrontato un grande cambiamento fisico e mentale; e vorrebbe capire se questa nuova versione di lei possa andare bene a Matteo.

I dubbi di Matteo

Inizialmente Matteo non voleva partecipare al programma ed è rimasto molto sorpreso del fatto che la sua fidanzata Siria avesse contattato la redazione. Matteo sostiene che nel loro rapporto di coppia va tutto bene e quindi non sente così tanto la necessità di mettersi alla prova. Ammette inoltre di essere anche un po’ geloso di Siria perché c’è sempre qualcuno che le ronza intorno. Sarà forse per questo che Siria vuole togliersi ogni dubbio? Riusciranno ad uscire insieme dal programma? Lo scopriremo a breve.

Quando comincia il programma

A differenza delle voci che circolavano un po’ di tempo fa, sul fatto che Temptation Island andasse in onda il 13 giugno 2024, il programma verrà trasmesso alla fine del mese. Mediaset, però, sta ancora valutando se mandarlo in onda giovedì 20 giugno 2024 oppure la settimana dopo, cioè giovedì 27 giugno 2024. Anche quest’anno la conduzione sarà affidata a Filippo Bisciglia, molto amato dal pubblico di Canale Cinque.