Anticipazioni terza puntata Madri Una vita d’amore mercoledì 5 luglio: trama episodio

Nuovo appuntamento in seconda serata con Madri Una vita d’amore, la fiction a tinte drammatiche di produzione spagnola. Stasera, mercoledì 5 luglio 2023, vedremo gli episodi inediti subito dopo il finale di stagione di New Amsterdam. In onda vedremo gli episodi tre e quattro: ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Madri Una vita d’amore, trama episodi mercoledì 5 luglio 2023

Cosa vedremo dunque stasera in tv nei nuovi episodi? Ebbene, secondo le anticipazioni Marian è restia ad affidare le cure della figlia a Olivia. Natalia ha un’emorragia, e mentre lei teme di perdere il bambino, Nasser ha paura invece di perdere sua moglie. Nell’episodio successivo invece Natalia, ex cocainomane affetta da cardiomiopatia dilatativa, dà alla luce il suo bambino e decide di convertirsi all’Islam per amore di suo marito. L’appuntamento è su Canale 5 dalle 22.30 circa. Repliche e diretta streaming sulla piattaforma MediasetInfinity.

Trama, cast