Anticipazioni U&D: Brando porta in esterna Beatriz e Raffaella va su tutte le furie

Anche oggi ci sarà il consueto appuntamento con una nuova puntata di Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi che andrà in onda su Canale Cinque alle ore 14,45. In studio, ci saranno come sempre gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino pronti a commentare tutto quello che succederà. Ma ora scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo nelle nuove registrazioni, grazie alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, il noto influencer esperto di gossip e molto attivo sul web.

Lo sfogo di Raffaella

Non avendo ancora una preferenza tra le due corteggiatrici Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi, nella scorsa puntata il tronista Brando Ephrikian ha deciso di portarle entrambe in esterna. Nelle nuove registrazioni però, pare che Brando abbia deciso di fare un’esterna solamente con Beatriz. Il loro percorso non è stato molto lineare e ci sono stati sicuramente più alti che bassi. La corteggiatrice, inoltre, è sempre stata attaccata duramente al centro studio dall’opinionista Tina Cipollari per i suoi comportamenti ritenuti un po’ troppo infantili. Dopo aver visto l’esterna, Raffaella è andata su tutte le furie, dichiarando che arrivati a questo punto del percorso non ce la fa più. Inoltre, ha detto che non farà più niente nei confronti di Brando e che starà a lui dimostrargli il suo interesse. Ad oggi, pare che il tronista non abbia ancora una scelta, come proseguirà il suo percorso? Farà la sua scelta a breve? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

Ida porta in esterna Pierpaolo

Nonostante Mario Cusitore sia tornato in studio con una sorpresa per la tronista Ida Platano, lei ha deciso di portare in esterna l’altro corteggiatore Pierpaolo Siano. Mario è rimasto molto deluso dal comportamento di Ida e l’ha fatto presente. Il corteggiatore napoletano sostiene che se non avranno una frequentazione assidua, non avrà modo di farsi conoscere appieno da lei. Dopo queste dichiarazioni, Ida decide di ballare con lui per cercare di avere un chiarimento. Come ben ricorderete, Mario era finito sotto i riflettori per le continue segnalazioni che arrivavano sul suo conto e Ida, stanca di tutto questo, aveva deciso di eliminarlo, continuando il suo percorso con altri corteggiatori.

Dove vedere la puntata

Le puntate di Uomini e Donne vanno in onda dal lunedì al venerdì su Canale Cinque alle ore 14,45. È possibile seguire la diretta anche in live streaming sull’app Mediaset play o su Witty Tv. Per chi invece non riuscisse a seguire la puntata in diretta, c’è anche una replica sul Canale La Cinque alle ore 19,55 circa.