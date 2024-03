Anticipazioni U&D: colpo di scena nel trono classico, non si presentano in studio | Cosa è successo

Anche questa nuova settimana comincia con un altro appuntamento con Uomini e Donne, il famoso dating show condotto da Maria De Filippi che va in onda su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,45. Se siete curiosi di sapere cosa è successo nelle nuove registrazioni, scopriamolo insieme nel dettaglio grazie alle preziose anticipazioni dell’influencer Lorenzo Pugnaloni. Come sempre, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino ad animare la puntata con i loro commenti, ma ora scopriamo insieme cosa è accaduto.

Beatriz e Raffaella non si presentano in studio

Arrivate ormai all’esasperazione, le due corteggiatrici del tronista Brando Ephrikian decidono di non presentarsi in puntata. Già nelle scorse registrazioni c’era stato un acceso scontro tra Brando e le due corteggiatrici Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi. Il trono di Brando va ormai avanti da quasi sei mesi, le due ragazze non riescono a spiegarsi come sia possibile che lui non abbia ancora una preferenza e sentendosi prese in giro, hanno deciso entrambe di non presentarsi in studio. Questo gesto inaspettato ha lasciato tutti senza parole e Brando era molto dispiaciuto, ha dichiarato che durante la settimana ha avuto modo di riflettere ed è arrivato finalmente ad una scelta. Quale sarà la sua scelta definitiva? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

Ida fa recapitare un biglietto a Mario

Nella scorsa puntata, dopo aver visto il bacio tra la tronista Ida Platano e il suo corteggiatore Pierpaolo Siano, Mario Cusitore decide di abbandonare definitivamente la trasmissione e di non tornare più. Ida non si sarebbe mai aspettata un gesto così forte ed è rimasta molto turbata, decide così di fargli una sorpresa. Dopo quell’accaduto, Ida fa recapitare un biglietto a Mario in cui spiega le sue ragioni ed inoltre vorrebbe tanto che lui tornasse. Una volta ricevuto il biglietto, Mario decide di mettere da parte l’orgoglio e di tornare in trasmissione per dimostrare tutto il suo interesse alla tronista. Ida, inoltre ha fatto una nuova esterna sia con Pierpaolo che con Daniele, secondo lei, però, Daniele sarebbe un po’ troppo giovane, ma per il momento ha deciso di proseguire la conoscenza con lui.

L’arrivo del nuovo tronista

In queste nuove registrazioni c’è stato anche l’inaspettato arrivo del nuovo tronista Daniele. È un ragazzo napoletano di 33 anni e lavora nel mondo della moda. Ha dichiarato di avere molta voglia di innamorarsi e spera di trovare nel programma una ragazza adatta a lui con cui poter costruire un futuro insieme. Daniele è cresciuto in un quartiere molto difficile di Napoli e ha vissuto gli ultimi sei anni della sua vita a New York. Nel corso delle prossime puntate avrete la possibilità di conoscerlo meglio.