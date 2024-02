Anticipazioni U&D: Gianluca è conteso da due dame del parterre, chi sceglierà? Decisione inaspettata

Cosa sarà successo nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne, il noto dating show condotto da Maria De Filippi? Scopriamolo insieme con le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, il giovane influencer ormai sempre più noto e attivo sui social. Anche oggi ci sarà il consueto appuntamento con una nuova puntata che andrà in onda su Canale Cinque alle ore 14,45 e in studio saranno presenti come sempre gli opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino. Ora vediamo cosa è successo nel dettaglio.

Cristina e Maura hanno iniziato una frequentazione con Gianluca

Gianluca ha fatto la sua prima apparizione in trasmissione qualche tempo fa ed era uscito con la vecchia dama del parterre femminile Roberta Di Padua. La loro frequentazione è durata ben poco perché poi Roberta ha deciso di abbandonare la trasmissione con il cavaliere salernitano Alessandro Vicinanza. In queste nuove registrazioni, pare che Gianluca abbia intrapreso una frequentazione sia con la dama romana Cristina Tenuta che con Maura Vitali. Durante il confronto al centro studio, sembra che con Cristina non sia scattato nulla, quindi hanno deciso di chiudere la frequentazione. Con Maura invece c’è stata una discussione perché avrebbe ritenuto giusto che Gianluca l’avvertisse della sua frequentazione con Cristina. La discussione è andata molto per le lunghe, ma alla fine i due si sono chiariti e hanno deciso di continuare la loro conoscenza. Nel frattempo, è sceso un nuovo cavaliere per Cristina, ma lei ha deciso di non tenerlo perché pare che non l’abbia colpito particolarmente.

Jasminka chiude la frequentazione con Ernesto

Jasminka, la nuova dama del parterre del trono over di origini bosniache, era arrivata in trasmissione proprio per corteggiare Ernesto Russo, il cavaliere più chiacchierato del momento. I due hanno intrapreso una breve frequentazione, ma in queste nuove registrazioni, Jasminka si è resa conto che vede Ernesto solo come un amico, ha deciso quindi di interrompere la loro conoscenza. Nel frattempo, Ernesto doveva uscire anche con un’altra dama del parterre: Barbara De Santi. Lei lo ha aspettato per molto tempo, ma alla fine lui ha deciso di non presentarsi. Durante il confronto al centro studio, Barbara lo ha accusato di essere lì soltanto per visibilità ed Ernesto si è sentito molto offeso. Presa dalla rabbia, Barbara decide di uscire dallo studio ed Ernesto la segue. Continuano la loro accesa discussione lontano dalle telecamere e non rientrano più in studio per tutta la puntata.

Dove vedere la puntata

Le puntate di Uomini e Donne vanno in onda dal lunedì al venerdì su Canale Cinque alle ore 14,45. È possibile seguire la diretta anche in live streaming sull’app Mediaset play o su Witty Tv. Per chi invece non riuscisse a seguire la puntata in diretta, c’è anche una replica sul Canale La Cinque alle ore 19,55 circa.