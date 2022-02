Anticipazioni UeD, oggi 2 febbraio 2022 doppia esterna per Luca Salatino, news e spoiler

Dopo aver visto al centro dello studio Ida Platano, le sue lacrime e la decisione di interrompere la conoscenza con Andrea, e dopo esserci emozionati con l’esterna di Federica e Matteo, con tanto di bacio per chiudere in bellezza, oggi cosa succederà a Uomini e Donne? Ci saranno colpi di scena? Scopriamo, intanto, chi sarà il protagonista di questa nuova e imperdibile puntata!

Uomini e Donne anticipazioni 2 febbraio 2022: ultime news su Luca Salatino

Oggi, dopo aver lasciato spazio al tronista Matteo Ranieri, molto probabilmente si tornerà a parlare di Luca Salatino, lo chef e pugile romano che sta cercando di trovare l’amore sotto i riflettori. Luca, infatti, almeno per il momento, si sta concentrando su Eleonora e Lilly, sta continuando a uscire con loro: chi sarà la fortunata? Chi l’avrà colpito di più? Da una parte Eleonora, le segnalazioni arrivate di un presunto ragazzo fuori, dall’altra Lilly con la sua storia alle spalle, con un passato difficile.

Uomini e Donne 2 febbraio 2022: Armando Incarnato, le anticipazioni

Spazio sì ai giovani, ma forse anche anche al Trono Over e protagonista potrebbe essere Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati di sempre. Arriveranno nuove corteggiatrici per lui? In realtà, dopo la delusione e la storia interrotta con la bella Marika, Armando pare faccia fatica a ritrovare l’amore. Poi, probabilmente, si tornerà a parlare di Armando e Pinuccia, che sono sempre più vicini.