Anticipazioni ultima puntata Un professore 2: Dante prende una difficile decisione, trama episodi

Sesto e ultimo appuntamento in prima serata su Rai 1 con la fiction con Alessandro Gassmann “Un Professore”, countdown per l’attesissimo finale di stagione della serie.

Alessandro Gassmann è tornato a vestire i panni di Dante, il docente di filosofia che tutti avremmo voluto avere. Fin qui, per questa nuova stagione, abbiamo visto le prime cinque puntate. E adesso ne manca soltanto una alla fine. Vediamo allora cosa accadrà nel sesto imperdibile appuntamento, in onda giovedì prossimo 21 dicembre 2023 sempre in prima serata su Rai 1.

Come sempre saranno due gli episodi mandati in onda a partire dalle 21.30. Vi ricordiamo che tutte le repliche sono disponibili su Rai Play. Ieri sera in tv abbiamo visto in tv gli episodi nove e dieci, penultimo appuntamento prima del gran finale. Ma c’è ancora molto da vedere e scoprire sui protagonisti. Ecco dunque cosa accadrà.

Cosa è successo nell’ultima puntata

Prima però facciamo un piccolo passo indietro e vediamo cosa abbiamo visto in tv nell’ultimo appuntamento. Due gli episodi trasmessi intitolati rispettivamente “Leibniz: rimorsi e rimpianti” e “Orazio: carpe diem”. Nina ha chiesto di riottenere la custodia di sua figlia. Nicola si è rivolto a Dante perché lo aiutasse a convincere Viola a farsi visitare da un rinomato chirurgo che forse la potrebbe operare. Intenti a sbrigare l’ennesima losca faccenda per conto di Molosso, Simone e Mimmo sono sempre più vicini.

Mimmo gli ha confidato i propositi criminali di Molosso e Simone, angosciato, ha raccontato tutto a Dante, che ha deciso di rivolgersi al “Pantera”, il suo amico poliziotto. Un pranzo tra Nicola, Anita, Manuel e Viola, anziché attenuare, ha quindi esasperato gli attriti nella nuova famiglia allargata. Nina ha invitato Manuel a conoscere Lilli, ma i tre sono rimasti coinvolti in un incidente. Dopo l’incidente, gli assistenti sociali hanno impedito a Nina di vedere la bambina.

Anticipazioni finale di stagione Un professore 2: cosa vedremo negli ultimi due episodi

Vediamo ora cosa ci riserverà l’atteso finale di stagione. Ebbene, secondo le anticipazioni di Un Professore 2, in tv vedremo gli episodi undici e dodici intitolati rispettivamente “Sartre: la libertà di scelta” e “Epicuro: tra vita e morte”. La trama. Viola e Rayan sono sempre più vicini. Dante prende una difficile decisione sulla propria salute. L’assistente sociale informa il professore e la preside Smeriglio del rapimento di Lilli, scatenando l’allarme generale. Mimmo collabora con la polizia per incastrare Molosso e i suoi scagnozzi. Manuel convince Nina a nascondersi con la bambina in villa, ma Dante li scopre e vuole che la ragazza riporti la figlia agli assistenti sociali, prima che la famiglia affidataria sporga denuncia. L’avvocato di Nicola convince la famiglia affidataria di Lilli a non sporgere denuncia. Anita confessa a Dante del tradimento con Nicola, e a sua volta Dante le rivela ciò che è accaduto con Floriana…