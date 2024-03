Anticipazioni Un Posto al Sole, cosa accadrà dopo il mancato matrimonio: il gesto spiazza i telespettatori

Gli appuntamenti con Un Posto al Sole proseguono con colpi di scena e momenti di grande suspence. Che il matrimonio tra Rossella Saviani, Giorgia Gianetiempo, e Riccardo Crovi, Mauro Racanati, fosse in pericolo era apparso evidente agli attenti telespettatori, già da qualche puntata. La ragazza sembra nutrire un sentimento più profondo per un altro uomo, il figlioccio di Franco e così lascia gli invitati e il futuro sposo a bocca aperta e corre a incontrare Nunzio al quale confesserà solo di essere confusa.

Si accendono i riflettori su Damiano, Antonio, Rosa e Viola

Nei prossimi appuntamenti previsti la soap si allontana dalle vicende di Rossella e accende i riflettori sugli altri personaggi. Grazie a Damiano, Viola riavvicina Antonio e il piccolo Manuel. Ma sarà proprio la complicità tra Damiano e Antonio a ferire Eugenio. Mentre sorgono complicazioni a causa della proposta che Damiano rivolge a Rosa di vivere insieme nuovamente, non senza conseguenze per Viola.

La decisione di interrompere la gravidanza

Clara vuole interrompere la gravidanza, anche se Marika cerca di convincerla a cambiare idea, un’impresa difficile visto che la donna sembra decisa, dopo attenta meditazione ad abortire. Il periodo è teso anche per Guido e Mariella, i continui problemi creano nervosismo nel matrimonio.

C’è poi anche chi in questo turbinio di eventi programma un futuro con la persona amata. Si tratta di Diego e Ida, anche se a distruggere l’idillio arriva la notizia della morte del padre della giovane.

Rossella cerca di rimettere ordine nella sua vita

In tutto questo Rossella è impegnata a rimettere ordine nella sua vita e va a Barcellona, ma al suo ritorno riprende i suoi impegni professionali trovandosi di fronte al suo ex, Riccardo. La giovane dottoressa continua nel suo stato di confusione, dopo aver chiarito il suo stato d’animo con il suo ex, ma sembra che qualcosa per lei sia in procinto di cambiare. Rossella riceverà un invito del tutto inatteso che potrebbe dare una svolta alla sua vita.

Potrebbero esserci grandi novità per Rossella

Non è ancora chiaro quali siano i sentimenti della ragazza che potrebbe essere condizionata nella sua scelta da una novità di non poco conto. Rumors sostengono che la dottoressa scoprirà di essere incita di Riccardo. Sarà davvero questa lo sviluppo della storia di Rossella? Non resta che seguire le prossime puntate della soap.