Anticipazioni Un professore 2 quarta puntata: trama episodi martedì 12 dicembre 2023

Quarto appuntamento in prima serata su Rai 1 con la fiction con Alessandro Gassmann “Un Professore”, iniziato il secondo capitolo della serie. La settimana prossima importanti novità nel palinsesto: la serie dovrebbe andare in onda con un doppio appuntamento, ecco le anticipazioni.

Alessandro Gassmann torna a vestire i panni di Dante, il docente di filosofia che tutti avremmo voluto avere. Dante e suo figlio Simone convivono nella loro villa con Anita e Manuel. Ma cosa ci aspetta in questa seconda stagione? Fin qui abbiamo visto le prime tre puntate: vediamo allora cosa accadrà nel quarto imperdibile appuntamento, in onda martedì prossimo 12 dicembre 2023 sempre in prima serata su Rai 1.

Cosa è successo nella terza puntata

Intanto vediamo cosa è successo negli episodi cinque e sei andati in onda ieri sera. In “Mointagne: chi siamo” Mimmo finisce coinvolto in un brutto giro mentre si occupa di una questione per conto di Molosso. Manuel, spaventato dalla rivelazione di Nina, inizia a evitarla. Amareggiata, la ragazza trova conforto in Dante e gli svela di avere una figlia che si trova in affido presso un’altra famiglia. Nicola ha la conferma dei suoi sospetti. Dante cerca di convincere l’assistente sociale a rivalutare il caso di Nina e Lilli. Dopo essersi risvegliato dal coma, Ernesto dichiara che non è stato Simone a colpirlo. A seguire, nell’episodio numero 6, intitolato “Thoreau: Un pianeta da salvare“, il forte caldo spinge Dante a “sfidare” gli studenti. Luna manda foto osé al suo ammiratore che è sempre più insistente. La verità su Nicola fa infuriare Manuel. Dante riceve la diagnosi.

Anticipazioni quarta puntata Un professore 2: cosa vedremo nei prossimi episodi

Diamo uno sguardo ora a cosa accadrà tra meno di una settimana. Ebbene, secondo le anticipazioni di Un Professore 2, in tv vedremo gli episodi numero 7, intitolato “Freud: i padri”, e numero 8, dal titolo “Kirkegaard: che ci faccio qui?“. La trama. In difficoltà per la situazione creatasi con il figlio e sentendo Dante distaccato, Anita lascia la villa. Manuel confessa a Viola di essere suo fratello, ma lei non la prende bene. In carcere, Molosso viene a sapere che sua moglie lo tradisce e incarica Mimmo di scoprire chi è l’amante. Luna pensa che il suo ammiratore segreto sia Rayan e lo bacia, scatenando la gelosia di Viola. Floriana e Virginia parlano della situazione medica di Dante. In un momento di vicinanza, Mimmo sorprende Simone.