Anticipazioni Uomini e Donne 16 gennaio: Mario vuole fare chiarezza, scontro per Tina Cipollari

Cosa succederà nella puntata di Uomini e Donne, il dating show tanto seguito e amato di Maria De Filippi, che andrà in onda oggi pomeriggio su canale cinque, alle ore 14,45? Scopriamolo insieme con tutte le informazioni nel dettaglio. Stando alle anticipazioni, anche quella di oggi sarà una puntata molto movimentata, infatti, Mario Cusitore, il corteggiatore napoletano della tronista Ida Platano, vorrà fare ulteriore chiarezza sull’accaduto che l’ha portato al centro dei riflettori qualche giorno fa e dichiarerà di volersi prendere tutte le sue responsabilità.

Mario vuole abbandonare il programma

Mario sostiene anche di essere disposto a lasciare definitivamente il programma, ma Ida non ci sta e cerca di farlo ragionare, sperando che torni sui suoi passi. Ci sarà spazio anche per il trono dei giovani e sembra che anche in questa puntata, l’opinionista Tina Cipollari, abbia un acceso scontro con Beatriz, la corteggiatrice del tronista ventiduenne Brando Ephrikian. Ormai è noto, infatti, che Tina non abbia alcuna simpatia nei confronti di Beatriz e lo ha anche dichiarato più volte. Cristina Tenuta, invece, la dama del parterre femminile del trono over, sembra che voglia proseguire la sua conoscenza con il cavaliere salernitano Alessandro Vicinanza, dichiarandosi anche molto sorpresa della sintonia che sta nascendo tra loro due.

Dove vedere le puntate di Uomini e Donne

Potete vedere le puntate del programma in diretta tv dal lunedì al venerdì su canale cinque alle ore 14,45. È possibile seguire la trasmissione anche in live streaming sull’app Mediaset play o su witty tv, oppure potete seguire le repliche su la cinque, sempre dal lunedì al venerdì alle ore 19,50 circa.

Il format del programma

Uomini e Donne è un programma televisivo ideato e condotto da Maria De Filippi, andato in onda per la prima volta su canale cinque il 16 settembre 1996. Inizialmente, il programma è stato creato come un luogo dove la coppia potesse raccontare la propria storia d’amore e discutere dei vari problemi nati con il tempo anche con il pubblico. A partire dal gennaio 2001, il programma ha mantenuto lo stesso titolo, ma ha cambiato finalità, dando la possibilità a chi è single di trovare la propria anima gemella. Nelle stagioni 2016-2017 e 2017-2018, la trasmissione era aperta anche alle persone omosessuali e nella stagione 2021-2022 ha accolto per la prima volta una tronista transgender.