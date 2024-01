Anticipazioni Uomini e Donne 18 gennaio: continua la discussione tra Armando e Alessandro

Anche oggi ci sarà il consueto appuntamento con una nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda su Canale Cinque alle 14,45. Scopriamo insieme cosa succederà oggi. Come ricordate, nella puntata di ieri, i due cavalieri del parterre del trono over Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza hanno avuto un acceso diverbio e sembra che la loro discussione continuerà anche oggi. Armando, infatti, accuserà Alessandro di aver parlato male di Cristina durante una cena che avevano fatto con Ida, ormai ex fidanzata di Alessandro. Armando, quindi continuerà ad insinuare che i sentimenti di Alessandro nei confronti di Cristina non sono affatto sinceri.

Ida continua a discutere con Mario

Anche la tronista siciliana Ida Platano avrà una discussione con il suo corteggiatore Mario Cusitano perché non si sente affatto considerata da lui e non la sta corteggiando come dovrebbe. Mario, a sua discolpa, cerca di difendersi, affermando che non conosce ancora bene le regole del programma, ma già sappiamo tutti che questa scusa non convincerà nessuno all’interno della trasmissione, in particolar modo gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Gli altri protagonisti della puntata

Nella puntata che andrà in onda oggi pomeriggio si parlerà anche di Claudia Lenti, la dama del parterre del trono over che ha avuto una relazione con il cavaliere torinese Alessio Pili Stella. Dopo la fine della loro storia tanto tormentata, Claudia riesce finalmente a dire addio ad Alessio e comincia a guardarsi intorno, infatti sembra che sia uscita con Daniele, un altro cavaliere del parterre. Riuscirà la dama pugliese a trovare la sua anima gemella all’interno del programma? E come reagirà Alessio a questa notizia? Ci sarà spazio anche per i due tronisti del trono giovani: Cristian e Brando, che avranno a che fare con le loro corteggiatrici e ormai sempre più vicini alla scelta.

Dove vedere la puntata

Le puntate di Uomini e Donne vanno in onda dal lunedì al venerdì su canale cinque alle ore 14,45. È possibile seguire la diretta anche in live streaming sull’app Mediaset play o su Witty Tv. Per chi invece non riuscisse a seguire la puntata in diretta, c’è anche una replica sul Canale La Cinque alle ore 19,50 circa.