Anticipazioni Uomini e Donne 22 gennaio: Cristian fa la sua scelta, Alessandro e Cristina escono di nuovo insieme

Siete pronti ad un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, il noto dating show condotto da Maria De Filippi, trasmesso su Canale cinque dal lunedì al venerdì alle 14,45? Scopriamo insieme cosa succederà nel dettaglio nella puntata di oggi.

Sembra che Cristian, il giovane tronista romano, abbia fatto finalmente la sua scelta, anche se in un modo del tutto inaspettato. Inoltre, pare che durante il week end passato, la dama romana del parterre del trono over, Cristina Tenuta, abbia dato una seconda possibilità al cavaliere salernitano Alessandro Vicinanza. Nelle scorse puntate, infatti, c’era stato uno scontro tra i due perché non appena Cristina ha deciso di concedere l’esclusiva ad Alessandro, lui ha fatto un passo indietro, affermando che non si sente ancora pronto a vivere una storia d’amore vera e propria. A questo punto, Cristina abbandona lo studio.

La scelta inaspettata di Cristian

Cristian Forti, il giovane tronista romano, sorprenderà tutti con la sua scelta inaspettata. Infatti, la scelta è stata fatta durante un’esterna e non in trasmissione come succede solitamente con entrambe le corteggiatrici arrivate alla fine del percorso. Cristian ha scelto Valentina Pesaresi, sua coetanea romana, durante la loro ultima esterna. Naturalmente, Virginia non sarà in studio perché aveva deciso di abbandonare per l’ennesima volta il programma già dalla scorsa puntata.

Cosa succede tra Alessandro e Cristina

Sembra proprio che per Alessandro e Cristina, nonostante un week end trascorso insieme, le cose non siano andate affatto bene. Cristina inoltre, dichiara di non provare più un forte interesse nei confronti di Alessandro. Già nella scorsa puntata, la dama romana aveva abbandonato lo studio perché non si era sentita presa in considerazione da lui. Piuttosto che pensare a lei, infatti, Alessandro era coinvolto in una discussione con Armando Incarnato e Barbara De Santi. Questa notizia lascerà di stucco in primis Alessandro, poi il pubblico, ma soprattutto gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il primo ha detto più volte di non credere ai sentimenti dichiarati da Alessandro, mentre la seconda ha sempre preso le sue difese. Non dimentichiamoci che per corteggiare Cristina, Alessandro si è fatto scappare Roberta Di Padua, un’altra dama del parterre del trono over, per la quale provava un forte interesse.