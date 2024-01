Anticipazioni Uomini e Donne 24 gennaio: dopo la scelta di Cristian, un altro inaspettato colpo di scena

Anche oggi ci sarà il consueto appuntamento con Uomini e Donne, il noto dating show condotto da Maria De Filippi, che va in onda dal lunedì al venerdì alle 14,45 su Canale Cinque. Siete curiosi di sapere cosa succederà nella puntata di oggi? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

Un altro incredibile colpo di scena nella trasmissione

Nella scorsa puntata c’è stata l’inaspettata scelta del giovane tronista romano Cristian Forti, che ha fatto commuovere tutti. La scelta, infatti, non è avvenuta in studio come di consueto, ma è stata fatta durante un’esterna e alla fine la corteggiatrice che ha avuto la meglio è stata Valentina Pesaresi, la ventiduenne romana molto apprezzata dal pubblico, dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma soprattutto dal papà di Cristian. Stando alle anticipazioni del giovane influencer Lorenzo Pugnaloni, molto attivo sui social, sembra proprio che ci sarà un altro colpo di scena in questa puntata: Alessio decide di abbandonare il programma con Claudia.

Alessio vuole uscire con Claudia

Dopo aver chiuso la frequentazione con Claudia Lenti qualche tempo fa, sembra proprio che Alessio Pili Stella, il cavaliere torinese del parterre del trono over ci abbia ripensato. I due si erano frequentati per un po’ di tempo, qualche mese fa, ma Alessio aveva deciso di chiudere la frequentazione perché era convinto che Claudia pensasse ancora al suo ex. Durante una puntata, infatti, l’ex di Claudia aveva deciso di partecipare al programma, lasciando tutti perplessi. Dopo aver chiuso la storia con Claudia, Alessio ha frequentato altre donne, ma non ha mai trovato quella giusta. Forse non ha mai dimenticato Claudia? Sembrerebbe proprio di sì.

Il gesto inaspettato di Alessio

Alessio sorprende tutti scrivendo una lettere a Claudia. La dama del parterre rimane a bocca aperta perché non si sarebbe mai aspettata un gesto del genere. Ma i colpi di scena non finiscono qua, infatti, Alessio arriva al centro studio con uno spazzolino ed altri oggetti come per invitare Claudia ad andare a vivere da lui. Inizialmente, Claudia risponde di no perché è ancora delusa dal comportamento che Alessio aveva avuto nei suoi riguardi. Questo scatenerà l’ira degli opinionisti, in particolare di Tina Cipollari, che attaccheranno molto la dama del parterre. Claudia decide così di uscire dallo studio e Alessio la raggiunge. Tra i due scatta un bacio passionale e inaspettato, decidono così di lasciare il programma insieme.