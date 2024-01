Vi ricordate delle scorse anticipazioni date dal giovane influencer Lorenzo Pugnaloni riguardo al cavaliere Alessio Pili Stella e alla dama Claudia Lenti del trono over? Sembra proprio che nella puntata di oggi, i due dovrebbero abbandonare definitivamente lo studio.

La puntata andrà in onda con il consueto appuntamento delle 14,45 su Canale Cinque e in studio saranno presenti gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Per chi non riuscisse a seguire la puntata in diretta su Canale Cinque, sarà possibile seguirla in live streaming sull’app Mediaset Play o su Witty Tv, oppure potrà seguire la replica sul Canale La Cinque che va in onda alle 19,55 circa.

Alessio fa un gesto inaspettato

I due partecipanti del parterre del trono over, hanno intrapreso la loro conoscenza qualche mese fa, ma le cose non sono andate bene ed è per questo che il cavaliere torinese aveva deciso di chiudere la loro frequentazione. Claudia non aveva accettato la decisione presa da Alessio perché riteneva che le sue motivazioni erano futili, Alessio ha infatti tirato più volte in ballo l’ex di Claudia, accusandola di essere ancora innamorata di lui. Dopo aver chiuso il loro rapporto, entrambi hanno frequentato altre persone, ma le conoscenze non sono andate a buon fine. Qualche giorno fa, infatti, Claudia era uscita con Daneile, un altro giovane cavaliere del parterre. Ma cosa succederà in questa puntata? Sembra che il cavaliere torinese faccia un gesto eclatante e inaspettato nei confronti di Claudia. Si presenterà al centro studio con una lettera, invitando la dama veneta ad andare a vivere insieme.

La reazione di Claudia

Ma come avrà reagito Claudia a questo gesto così inaspettato di Alessio? Presa alla sprovvista, sembra proprio che Claudia all’inizio non abbia reagito bene, scatenando l’ira di tutti gli opinionisti presenti in studio e in particolar modo di Tina Cipollari. Tina, ha infatti dichiarato più volte di non nutrire una particolare simpatia nei suoi confronti. Claudia, sentendosi attaccata, decide di lasciare lo studio, ma Alessio la segue per dire la sua. In questo momento, Alessio ha le idee molto chiare e vuole dare una svolta definitiva al loro rapporto, andando a vivere insieme. Claudia, nonostante abbia frequentato altre persone, non ha mai dimenticato Alessio e ha deciso così di dargli una seconda possibilità. Riusciranno a vivere il loro amore fuori dagli studi televisivi?