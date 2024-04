Anticipazioni Uomini e Donne: arriva una nuova segnalazione su Mario

Siete pronti ad un nuovo appuntamento di Uomini e Donne? Anche oggi andrà in onda su Canale Cinque alle ore 14,45 una nuova puntata condotta da Maria De Filippi. In studio saranno presenti come sempre gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino che commenteranno tutto quello che accadrà. Ora, però, è arrivato il momento di scoprire quello che è successo nelle nuove registrazioni, grazie alle preziose anticipazioni del giovane influencer ed esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Ancora segnalazioni su Mario

Come ben ricorderete, il corteggiatore napoletano Mario Cusitore, è finito più volte sotto i riflettori a causa delle continue segnalazioni che arrivavano sul suo conto. Anche questa volta, ne è arrivata un’altra. Pare che Mario sia stato visto uscire da un bed and breakfast in compagnia di una donna. E’ stato questo l’argomento principale della nuova registrazione. Mario ha negato tutto e per dimostrare di avere ragione, ha chiamato il suo barbiere di fiducia, il quale avrebbe confermato la sua versione. Sembra quindi che quel giorno Mario si trovasse dal barbiere e di conseguenza non avrebbe mai potuto essere in quel posto. L’opinionista Tina Cipollari non gli crede affatto e lo attacca duramente, anche perché non è la prima volta che succede una cosa del genere. Al contrario, invece, la tronista Ida Platano, questa volta sembrerebbe credergli.

Pierpaolo minaccia di abbandonare il programma

Dopo tutto questo caos, l’altro corteggiatore Pierpaolo Siano, riesce finalmente a ballare con Ida. Durante il ballo, Pierpaolo dice di voler abbandonare la trasmissione perché non ne può più di assistere a queste scene. Il corteggiatore quindi è convinto della sua scelta e afferma che ritornerà soltanto se Ida andrà a riprenderlo. la tronista, a quel punto abbandona lo studio. Mario avrebbe voluto tanto raggiungerla, ma Ida ha espresso chiaramente la volontà di restare da sola.

Gaia espone i suoi dubbi

Il tronista Daniele Paudice continua il percorso con le sue due corteggiatrici Gaia Gigli e Marika Abbonato. Gaia, però, visto anche quanto accaduto nella scorsa registrazione, palesa sempre di più i suoi dubbi. Dopo aver visto il bacio tra Daniele e Marika è convinta di non interessare poi così tanto al tronista. Daniele non è d’accordo con lei, anche perché è ancora all’inizio del suo percorso e non ha poi le idee così chiare sulle sue corteggiatrici.