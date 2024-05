Anticipazioni Uomini e Donne: arriva un’inaspettata segnalazione per un cavaliere

Anche questa settimana comincia con un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale Cinque alle ore 14,45. Anche in questa puntata saranno presenti come sempre i noti opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino pronti a commentare i fatti più salienti del centro studio. Ma ora, scopriamo insieme tutte le novità riguardanti le anticipazioni, forniteci dal giovane esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Arriva una segnalazione per Ernesto

Il cavaliere del parterre maschile del trono over, Ernesto Russo, durante questa edizione è stato protagonista di numerose vicende al centro studio. Come ben ricorderete, infatti, inizialmente Ernesto aveva fatto il suo esordio in trasmissione per corteggiare la tronista Ida Platano. Dopo aver capito di non essere la persona adatta per la tronista, decide di partecipare come cavaliere nel trono over. Sono state molte le dame che ha frequentato durante il suo percorso, tra cui anche Barbara De Santi, ormai sempre solita intervenire quando il cavaliere si trova al centro studio. Attualmente, Ernesto ha intrapreso una frequentazione con Elisa Tommasin, ma sarà un’inaspettata segnalazione arrivata sul suo conto ad interrompere il suo percorso nel programma.

Ernesto viene cacciato dal programma

Durante il corso della trasmissione arriverà inaspettatamente una segnalazione su Ernesto Russo che non gli consentirà di proseguire il suo percorso a Uomini e Donne. Secondo questa segnalazione, sembrerebbe, infatti, che il cavaliere abbia già una relazione con un’altra donna fuori dal programma. Sarà forse per questo che Ernesto non ha mai concluso nulla con nessuna dama? Questa notizia ha lasciato tutti a bocca aperta all’interno dello studio e in particolar modo la conduttrice Maria De Filippi che non ha esitato a cacciarlo dal programma.

Dove vedere la puntata

Le puntate di Uomini e Donne vanno in onda dal lunedì al venerdì su Canale Cinque alle ore 14,45. È possibile seguire la diretta anche in live streaming sull’app Mediaset play o su Witty Tv. Per chi invece non riuscisse a seguire la puntata in diretta, c’è anche una replica sul Canale La Cinque alle ore 19,55 circa.