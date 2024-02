Anticipazioni Uomini e Donne: Barbara su tutte le furie, ennesimo rifiuto in diretta | Interviene Maria

Anche oggi, si apre una nuova settimana con il consueto appuntamento con il noto dating show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14,45 su Canale Cinque. Come sempre, saranno presenti in studio gli opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino, pronti a dire la loro su tutto quello che succede al centro studio. Ma scopriamo insieme cosa è successo nelle nuove registrazioni, grazie alle anticipazioni del giovane influencer Lorenzo Pugnaloni.

Barbara continua a soffrire per Ernesto

La conoscenza tra il cavaliere Ernesto Russo e la dama Barbara De Santi era partita molto bene. Entrambi sono attratti e incuriositi l’uno dall’altra, ma Ernesto ha sempre dichiarato di voler conoscere altre donne. Nel frattempo, infatti, sta frequentando Jessica e un’altra dama del parterre. Barbara però non riesce a sopportare tutto questo perché sembrerebbe essere molto presa da lui. Nelle nuove registrazioni, quindi, durante il confronto al centro studio si è sentita molto ferita e ha preferito sedersi al suo posto. Ernesto, dal canto suo, afferma di desiderare un amore libero e di voler viversi tutto al 100% senza oppressioni. Durante i balli che ci sono stati, è andato diverse volte da Barbara per parlare e cercare di avere un chiarimento.

Giancarlo vuole avere un ulteriore chiarimento con Gemma

Vi ricordate di Giancarlo, il cavaliere del parterre del trono over che era uscito con la nota dama torinese Gemma Galgani? Dopo quell’uscita, era stato attaccato da tutti all’interno dello studio e in particolare dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari per il modo in cui aveva trattato Gemma. Dopo quell’accaduto, infatti, pare che nessuna dama del parterre gli abbia lasciato il numero di telefono. Nelle nuove registrazioni, Giancarlo, nonostante avesse già chiuso con Gemma, avrebbe voluto un chiarimento. Sostiene, infatti, di essersi spiegato male e quindi il suo comportamento è stato frainteso da tutti. Per Gemma andava già bene così e non ha voluto avere altre chiarimenti con lui, in quanto si è sentita ferita e offesa come donna.

Tiziana discute con l’opinionista Tina Cipollari

Tiziana Riccardi, la nota dama del parterre femminile è uscita con un altro cavaliere e questa volta c’è stata un’accesa discussione al centro studio tra lei e l’opinionista Tina Cipollari. Secondo Tina, infatti, Tiziana sarebbe interessata a frequentare solamente gli uomini benestanti. Tiziana sostiene che non è assolutamente vero e si ritiene una donna molto umile, infatti, decide di portare avanti la frequentazione iniziata con questo nuovo cavaliere.