Anticipazioni Uomini e Donne: Beatriz non si presenta in esterna

Cosa sarà successo nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne, il noto dating show condotto da Maria De Filippi? Scopriamolo insieme con le anticipazioni forniteci dal giovane influencer Lorenzo Pugnaloni. Come al solito, in studio saranno presenti gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, insieme ai due tronisti Ida Platano e Brando Ephrikian, ormai sempre più vicino alla sua scelta.

Brando organizza un’esterna per Beatriz, ma lei non si presenta

Nella scorsa puntata sono stati al centro studio il tronista Brando Ephrikian e le sue corteggiatrici Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi. Appena terminata la puntata, Brando le ha raggiunte in camerino per cercare di avere un chiarimento dopo le numerose discussioni e con entrambe c’è stato un bacio, lasciando tutti di stucco, in particolar modo le due corteggiatrici. Arrivati ormai quasi alla fine del percorso, il giovane tronista trevigiano decide di organizzare un’esterna per entrambe. Con Raffaella, l’esterna si svolge all’interno di una casetta di legno e alla fine tra i due c’è anche un bacio molto passionale. Per quanto riguarda Beatriz, invece, Brando organizza un’esterna con tanto di regalo, ma lei decide di non presentarsi. Quando Beatriz arriva in studio, Brando mostra la sua amarezza e i due discutono pesantemente.

L’intervento di Raffaella

A questo punto, Raffaella, la giovane corteggiatrice campana, decide di dire la sua, affermando che Beatriz ha fatto la scelta giusta non presentandosi in esterna, così forse Brando potrà finalmente capire come ci si sente ad essere messi sempre da parte. Entrambe le corteggiatrici saranno molto attaccate dagli opinionisti. Gianni Sperti sostiene ormai da diverso tempo che Raffaella stia recitando una parte e che non stia mostrando dei lati caratteriali semplicemente per accontentare Brando. Tina Cipollari, invece, dal canto suo non ha mai provato simpatia nei confronti di Beatriz, definendola immatura ed esagerata nelle sue reazioni.

Dove vedere la puntata

Le puntate di Uomini e Donne vanno in onda dal lunedì al venerdì su Canale Cinque alle ore 14,45. È possibile seguire la diretta anche in live streaming sull’app Mediaset play o su Witty Tv. Per chi invece non riuscisse a seguire la puntata in diretta, c’è anche una replica sul Canale La Cinque alle ore 20,00 circa.