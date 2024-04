Anticipazioni Uomini e Donne: clamoroso colpo di scena | Cosa è successo

Cosa sarà successo nelle nuove registrazioni del famoso programma Uomini e Donne? Scopriamolo insieme nel dettaglio grazie alle anticipazioni forniteci dal giovane influencer Lorenzo Pugnaloni, ormai sempre più attivo sui social. Anche oggi andrà in onda una nuova puntata su Canale Cinque alle ore 14,45 condotta da Maria De Filippi e con i noti opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino che commenteranno i fatti più salienti.

Ida vuole abbandonare il trono

Continua il percorso della tronista Ida Platano con i suoi corteggiatori Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Questa volta, però, Ida ha deciso di non organizzare nessuna esterna per mettere alla prova i suoi corteggiatori. Nessuno dei due ha chiesto il motivo della mancata esterna e soprattutto nessuno dei due ha chiesto di lei. Questo atteggiamento da parte dei due corteggiatori ha fatto infuriare la tronista e ha inoltre dichiarato di non sentirsi affatto corteggiata da loro. Durante la registrazione della puntata, presa dalla rabbia e dalla delusione, Ida sembrava essere intenzionata ad abbandonare il trono. Sia Mario che Pierpaolo inizialmente non hanno avuto reazioni, poi Pierpaolo ha chiesto ad Ida di ballare e lei ha accettato. Successivamente, la tronista ha accettato di ballare anche con Mario.

Valery si elimina dal programma

Il tronista Daniele Paudice ha portato in esterna un’altra volta la sua corteggiatrice Marika ed è andata molto bene. I due stanno proseguendo la loro conoscenza e le cose sembrano andare per il verso giusto. Nel frattempo, Valery, un’altra corteggiatrice del tronista, ha dichiarato di non voler continuare a perdere tempo, decide così di autoeliminarsi dal programma e di chiudere con Daniele. Per il momento, Daniele si sta concentrando solamente su Gaia e Marika, vedremo successivamente se avrà intenzione di intraprendere delle nuove conoscenze.

Marcello e Tiziana chiudono la loro frequentazione

Nel frattempo, Tiziana dopo aver chiuso la sua frequentazione con Angelo, decide di provare a conoscere Marcello. Come ricorderete, Marcello è tornato nel programma qualche tempo fa dopo aver chiuso la sua storia con Jasna. Dopo essersi visti solamente una volta, i due decidono di chiudere la conoscenza perché si sono resi conto di non essere fatti l’uno per l’altra. Per quanto riguarda Ernesto, invece, il cavaliere del parterre maschile del trono over, è uscito con Marianna e hanno deciso di portare avanti la frequentazione. Come proseguirà tra i due? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.