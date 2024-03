Anticipazioni Uomini e Donne: colpo di scena, Ida e Pierpaolo lasciano tutti a bocca aperta | Il motivo

Siete pronti a scoprire tutte le novità riguardanti le nuove registrazioni di Uomini e Donne? Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio grazie alle anticipazioni del giovane influencer Lorenzo Pugnaloni, ormai sempre più noto e attivo sul web. In studio ci saranno come sempre gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino che commenteranno tutto quello che accadrà e anche oggi ci sarà l’ultimo appuntamento della settimana su Canale Cinque alle ore 14,45.

Raffaella, Brando e Beatriz abbandonano lo studio

Il trono di Brando Ephrikian va ormai avanti da quasi sei mesi e ogni giorno è sempre più movimentato. In queste nuove registrazioni, infatti, la corteggiatrice Raffaella Scuotto ha deciso di abbandonare lo studio perché Brando ha chiesto a Beatriz di ballare, ma lei si è rifiutata. A questo punto, Brando, infuriato con entrambe le corteggiatrici, decide di abbandonare anche lui lo studio e di non rientrare più per tutta la puntata. Sembra che il tronista avesse portato in esterna solamente Raffaella e una volta appresa la notizia, anche Beatriz decide di uscire dallo studio, lasciando tutti senza parole. Brando sembrerebbe intenzionato a prendersi una settimana di pausa per riflettere bene sulla sua scelta definitiva, inoltre è molto deluso dal comportamento delle sue corteggiatrici.

Ida porta in esterna Pierpaolo e scatta un bacio molto passionale

Dopo avergli fatto una sorpresa per il suo compleanno, la tronista Ida Platano decide di portare in esterna il suo corteggiatore Pierpaolo Siano. È stata un’esterna molto romantica e finalmente, tra i due scatta un bacio passionale. Ida fa un gesto molto bello, regalando a Pierpaolo una loro foto. Era la foto di loro due durante un’esterna organizzata da Pierpaolo, durante la quale c’erano dei musicisti che suonavano il violino. Durante l’esterna poi, Ida decide di fare una videochiamata con un suo caro amico per presentargli Pierpaolo. Quando è stata mandata in onda l’esterna, l’altro corteggiatore Mario Cusitore, preso dalla rabbia, decide di abbandonare lo studio e dichiara di non voler tornare più.

Mario è ambito da quattro nuove ragazze

Mario Verona, il nuovo cavaliere del parterre maschile del trono over, sembrerebbe essere molto ambito dalle dame, sono scese infatti quattro nuove ragazze per lui. Dopo essersi presentate e aver raccontato un po’ di loro, Mario decide di tenerne solo una. Nel frattempo, sta continuando la sua frequentazione con Sara, mentre ha chiuso definitivamente la conoscenza con Monika. Per quanto riguarda Ernesto e Barbara, invece, hanno parlato un po’ della loro situazione, ma non sono riusciti a chiarirsi e hanno deciso di chiudere definitivamente la loro frequentazione.