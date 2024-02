Anticipazioni Uomini e Donne: continua la conoscenza tra Barbara ed Ernesto

Scopriamo insieme cosa è successo nelle nuove registrazioni del dating show Uomini e Donne, grazie alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, il noto influencer sempre più conosciuto e attivo sui social. Anche oggi ci sarà il consueto appuntamento con una nuova puntata condotta da Maria De Filippi, che andrà in onda alle ore 14,45 con gli opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino.

Barbara vuole conoscere meglio Ernesto

Come ricorderete, Ernesto Russo aveva fatto il suo esordio in trasmissione per corteggiare la tronista Ida Platano, ma dopo qualche uscita aveva notato che si erano allontanati e non avevano poi così tante cose in comune, quindi aveva deciso di abbandonare la trasmissione. Dopo qualche tempo, è tornato inaspettatamente nel programma, ma questa volta nelle vesti di cavaliere del parterre del trono over. Già quando era un corteggiatore di Ida, infatti, Ernesto era stato notato da molte dame del parterre, tra cui Barbara De Santi, che lo aveva definito un uomo molto sexy, i due quindi hanno deciso di frequentarsi. All’inizio, Barbara era un po’ titubante, ma poi ha deciso di lasciarsi andare in questa nuova conoscenza. Nelle nuove registrazioni, i due partecipanti del parterre sono usciti, hanno parlato tanto e sono stati molto bene insieme, ma a quanto pare, ancora non c’è stato nessun bacio, forse Barbara non si sente ancora pronta. Nel frattempo, Ernesto ha conosciuto anche altre donne, tra cui Maura e Sabrina, ma ha deciso di chiudere la frequentazione. Continuerà invece con Jessica e Barbara.

Gemma ha uno scontro molto acceso con il nuovo cavaliere del parterre

La nota dama torinese del parterre del trono over, Gemma Galgani è uscita con il nuovo cavaliere di nome Giancarlo, arrivato in trasmissione qualche giorno fa. Giancarlo non è di certo passato inosservato agli occhi di Gemma, infatti, la dama non ha esitato a lasciargli subito il suo numero di telefono. Pare però che i due abbiano avuto un’accesa discussione in esterna e al centro studio lui è stato attaccato da tutti. Giancarlo aveva dichiarato fin da subito che aveva intenzione di lasciare il suo numero anche ad altre dame del parterre. Come proseguirà la frequentazione tra lui e Gemma?

Il trono Classico

Per quanto riguarda il trono classico, la tronista Ida Platano ha deciso di portare in esterna il suo corteggiatore Pierpaolo Siano. I due sono stati molto bene e sembrano entrare sempre di più in confidenza, infatti in questa esterna sono stati molto vicini, ma ancora non c’è stato nessun bacio. Il tronista Brando Ephrikian, invece, ha portato in esterna solamente Beatriz per cercare di avere un chiarimento. Finalmente i due si sono chiariti, ma una volta arrivata in centro studio, la corteggiatrice ha litigato nuovamente con l’opinionista Tina Cipollari, ma soprattutto con l’altra corteggiatrice Raffaella Scuotto. A questo punto, Brando dichiara di essere ormai stufo del comportamento di Beatriz.