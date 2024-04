Anticipazioni Uomini e Donne: continua l’indecisione della tronista

Anche oggi andrà in onda su Canale Cinque alle ore 14,45 una nuova puntata di Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi. Come sempre, in studio saranno presenti i noti opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino pronti a intervenire su tutto quello che accadrà. Ma ora scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio nelle nuove registrazioni grazie alle anticipazioni dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Ida è ancora indecisa tra Mario e Pierpaolo

La tronista Ida Platano è ancora indecisa tra i suoi due corteggiatori Mario Cusitore e Pierpaolo Siano, decide così di portarli entrambi in esterna. Tutte e due le esterne sono andate bene, ma forse con Pierpaolo c’è stato qualcosa in più. Una volta arrivati al centro studio però, Ida e Mario si ritrovano a discutere di nuovo perché a quanto pare, durante la settimana il corteggiatore non ha pensato a Ida come avrebbe dovuto. Dopo aver discusso per un po’, i due decidono di ballare insieme per provare ad avere un chiarimento. Il nuovo tronista Daniele Paudice, invece, ha portato in esterna una nuova ragazza di nome Marika e sta continuando la conoscenza con l’altra corteggiatrice Gaia. Per il momento sembra andare tutto bene con entrambe.

Barbara, Ida e Jasna chiudono le loro frequentazioni

Qualche tempo fa, era arrivato in trasmissione un nuovo cavaliere, per avere l’opportunità di conoscere la nota dama del parterre femminile Barbara De Santi. Barbara ha voluto dargli una possibilità, anche perché dopo la chiusura con Ernesto, non ha più frequentato nessuno. I due hanno provato a conoscersi meglio, ma Barbara ha deciso di chiudere la frequentazione perché ha capito che non poteva esserci nulla di più. Ida, invece, la dama del parterre femminile del trono over, aveva iniziato una frequentazione con Angelo, ma anche loro hanno deciso di mettere un punto alla loro conoscenza. Anche Jasna e Cristiano, dopo una breve frequentazione decidono di chiudere.

Dove vedere la puntata

Le puntate di Uomini e Donne vanno in onda dal lunedì al venerdì su Canale Cinque alle ore 14,45. È possibile seguire la diretta anche in live streaming sull’app Mediaset play o su Witty Tv. Per chi invece non riuscisse a seguire la puntata in diretta, c’è anche una replica sul Canale La Cinque alle ore 19,55 circa.