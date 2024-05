Anticipazioni Uomini e Donne: Daniele Paudice ha fatto la sua scelta | Ecco chi è

Anche oggi, come di consueto, andrà in onda su Canale Cinque alle ore 14,45 una nuova puntata del dating show Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi. Come sempre, in studio saranno presenti i noti opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino pronti a commentare tutte le vicende del centro studio. Ma ora, è arrivato il momento di scoprire le novità riguardanti le nuove registrazioni, forniteci come sempre dal giovane influencer ed esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Daniele ha scelto la corteggiatrice Gaia Gigli

In questa nuova registrazione il tronista Daniele Paudice ha fatto finalmente la sua scelta definitiva che è stata la corteggiatrice Gaia Gigli. Prima di fare la sua scelta, Daniele ha chiesto alla redazione del programma la possibilità di passare un’intera giornata con entrambe le corteggiatrici. Daniele ha così trascorso un giorno intero in una villa sia con la corteggiatrice Gaia Gigli che con l’altra Marika Abbonato. In questa occasione, il tronista ha dichiarato che non avrebbe baciato nessuna delle due ragazze, proprio per cercare di capire qualcosa in più di loro.

Il momento della scelta

Una volta che Daniele era al centro studio, sono stati mandati in onda come di consueto degli RVM con i migliori momenti passati con entrambe le corteggiatrici. Quando è stato mandato in onda l’RVM del suo percorso con Gaia, il tronista si è commosso. Questo aveva già fatto capire in qualche modo che Gaia sarebbe stata la sua scelta definitiva. Il percorso di Gaia e Daniele è stato fatto di alti e bassi. Proprio perché la corteggiatrice è mamma di un bambino di quattro anni, Daniele ha voluto andarci piano. Ha voluto in qualche modo tutelarla anche con la decisione di non baciarla subito.

La reazione di Marika

Quando il tronista Daniele Paudice ha detto a Marika di non essere lei la sua scelta, la corteggiatrice ha risposto che se lo aspettava. Nonostante ci sperava fino all’ultimo, Marika ha augurato il meglio a Daniele e gli ha detto di aver fatto bene ad aver preso questa decisione con il cuore e non con la ragione. Dopo aver avuto questo breve confronto con il tronista, Marika si alza e abbandona lo studio.