Anticipazioni Uomini e Donne: ecco chi sono i nuovi tronisti

Finalmente la lunga pausa estiva è terminata e sta tornando uno dei programmi più amati dai telespettatori di Canale Cinque. Si tratta proprio di Uomini e Donne. Il dating show dovrebbe tornare sugli schermi il 9 settembre 2024 alle ore 14,45. Anche in questa edizione è confermata la presenza degli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino e come sempre condurrà il programma Maria De Filippi. Ma ora scopriamo insieme tutte le novità che ci aspettano grazie alle anticipazioni dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Chi sono i nuovi tronisti

Uno dei nuovi tronisti di questa edizione di Uomini e Donne 2024-2025 è Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero. Michele ha 28 anni e vive a Castellamare di Stabia, lavora nel settore della Pubblica Amministrazione e vive con suo padre. Il tronista racconta che i suoi genitori si sono separati quando aveva solamente sette anni, non ricorda molto di quel periodo, ma è stato uno dei momenti più difficili della sua vita. Ricorda la sua adolescenza, invece, come un periodo molto felice. Il secondo tronista si chiama Alessio e ha 31 anni. È un imprenditore del settore della ristorazione da quando ne aveva 22 e viene da Santa Marinella. Vive da solo ed è un ex militare, sostiene che tutto quello che ha, lo ha creato con le sue mani, ma anche con l’aiuto dei suoi genitori.

Francesca è la nuova tronista

Francesca Sorrentino, già conosciuta per aver partecipato all’edizione di Temptation Island dello scorso anno insieme al suo ex fidanzato Manuel Maura, è la nuova tronista dell’edizione 2024-2025 di Uomini e Donne. Francesca ha 24 anni, viene da un piccolo paesino in provincia di Frosinone ed è un tecnico della riabilitazione psichiatrica. Lavora a contatto con i bambini affetti dal disturbo dello spettro autistico ed ha scelto questo ambito proprio perché ama aiutare le altre persone. Sostiene di aver messo sempre gli altri al primo posto, dimenticandosi talvolta di sé stessa.

Cosa è successo nella prima registrazione

Nella prima registrazione di questa nuova edizione di Uomini e Donne era presente Mario Cusitore, ex corteggiatore della tronista Ida Platano. Questa volta, però, Mario parteciperà al programma in qualità di cavaliere del trono over. Si aspettava un confronto con Ida, ma lei non era presente. Nel parterre maschile è tornato anche Armando Incarnato, un altro volto già noto del programma. C’è stata subito una lite molto accesa tra lui e Mario. Era presente anche la dama del parterre femminile Cristina Tenuta che, durante l’estate, avrebbe voluto approfondire la conoscenza con Mario, ma lui si è rifiutato perché era ancora innamorato di Ida. Ha chiesto quindi a Cristina di rimanere amici, ma lei ha rifiutato.