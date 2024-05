Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma s’infuria con un cavaliere | Cosa è successo

Siete pronti ad un nuovo appuntamento di Uomini e Donne? Anche oggi ci sarà una nuova puntata su Canale Cinque alle ore 14,45 condotta da Maria De Filippi. In studio saranno presenti come sempre i noti opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino che commenteranno tutto quello che accadrà al centro studio. Ma ora è arrivato il momento di scoprire tutte le novità riguardanti le nuove registrazioni, grazie alle anticipazioni dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Gemma s’infuria con Pietro

La famosa dama del parterre femminile del trono over, Gemma Galgani, sta frequentando Pietro, il cavaliere che era venuto un po’ di tempo fa per corteggiarla. Le cose sembravano andare bene tra i due, ma durante un’esterna, la dama torinese si è infuriata con il cavaliere perché sembrerebbe che abbia fatto un complimento ad una ragazza. Gemma non ha gradito affatto il comportamento di Pietro e glielo ha fatto presente, da qui ne è nata una discussione.

Arrivano due nuove ragazze per Mario

Mario Verona è uno dei cavalieri del parterre maschile più chiacchierato del momento e anche questa volta sono arrivate due nuove ragazze per lui. Dopo aver sentito la loro presentazione però, Mario ha deciso di non tenerle perché preferisce continuare la sua frequentazione esclusivamente con Milena. I due si stanno frequentando da un bel po’, Milena, infatti, ha dichiarato più volte di volerci andare piano perché Mario ha un carattere un po’ particolare. Per quanto riguarda il trono classico, invece, il tronista Daniele Paudice sta continuando il suo percorso e ha portato in esterna entrambe le sue corteggiatrici Marika Abbonato e Gaia Gigli. Daniele ha sempre dichiarato di essere attratto da entrambe le ragazze, ma di non avere ancora una preferenza assoluta. La fine del trono però si avvicina e il tronista dovrà fare presto la sua scelta definitiva. Chi sceglierà tra le due?

Fabio e Sabrina chiudono la loro frequentazione

La dama del parterre femminile, Sabrina, ha deciso di chiudere definitivamente la sua frequentazione con Fabio. Il cavaliere è stato attaccato da molte dame del parterre e ha deciso così di abbandonare la trasmissione. Sempre per quanto riguarda il trono over, anche il cavaliere Ernesto Russo abbandona definitivamente il programma, in seguito a molte segnalazioni arrivate sul suo conto, dopo essere stato visto insieme ad altre donne.