Anticipazioni Uomini e Donne: Ida elimina definitivamente Mario

Anche oggi ci sarà il consueto appuntamento alle 14,45 su Canale Cinque con una nuova puntata di Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi. In studio saranno presenti i tronisti Ida Platano e Brando Ephrikian, insieme agli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Ma cosa sarà successo nelle nuove registrazioni? Scopriamolo insieme nel dettaglio con le anticipazioni forniteci da Lorenzo Pugnaloni, il giovane influencer ormai sempre più attivo sui social.

La lite tra Ida e Mario

Ma dove eravamo rimasti? Nella scorsa puntata, Ida entra in studio furiosa, affermando che erano arrivate nuovamente delle segnalazioni per Mario e questa volta ha anche un video da mostrare, lasciando tutti a bocca aperta. Mario, dal canto suo, sostiene che in quel video non c’è nulla di male perché non sta facendo altro che parlare con una ragazza all’interno di una discoteca e stando in un ambiente così rumoroso, è normale essere molto vicini. Ida non gli crede perché non è la prima volta che arrivano delle segnalazioni per lui e inoltre la ragazza con cui ha parlato è stata molto minuziosa nei dettagli. Mario non si sente compreso e fa un passo indietro, decidendo di non ballare con la tronista.

Ida decide di eliminare Mario

Dopo la lite avvenuta nella scorsa puntata tra la tronista Ida Platano e il suo corteggiatore Mario Cusitore, questa volta Ida decide di eliminarlo definitivamente. Non ci crederete, ma a quanto pare, arriva ancora una volta una nuova segnalazione per Mario. È stata una decisione molto sofferta, quella presa da Ida, ma purtroppo, viste le numerose segnalazioni arrivate sul suo conto, non riesce più a fidarsi di lui. La scelta di Ida è stata condivisa dall’opinionista Gianni Sperti, il quale aveva già affermato che la fiducia è un elemento essenziale in una relazione e non si può di certo iniziare una frequentazione se manca. A questo punto, i corteggiatori rimasti per Ida sono Sergio Berni e Pierpaolo Siano. Pierpaolo essendo arrivato da poco, è uscito solamente due volte con Ida, mentre Sergio ha un percorso già avviato. Chi dei due riuscirà a fare breccia nel cuore della tronista e a uscire con lei dal programma?