Anticipazioni Uomini e Donne: Ida fa una sorpresa a Mario lasciandolo senza parole

Siete pronti a scoprire tutte le novità che ci sono state nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne? Scopriamo insieme nel dettaglio tutto quello che è accaduto grazie alle anticipazioni del giovane influencer, esperto di gossip, Lorenzo Pugnaloni. Anche oggi andrà in onda una nuova puntata su Canale Cinque alle ore 14,45 condotta da Maria De Filippi. In studio saranno presenti come sempre gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino che commenteranno i fatti del centro studio.

Ida fa una sorpresa a Mario per il suo compleanno

In queste nuove registrazioni c’è stato il compleanno di Mario Cusitore, il corteggiatore tanto chiacchierato della tronista Ida Platano. In occasione di un giorno così importante, Ida ha deciso di fargli una sorpresa, facendo arrivare una torta in studio. È stato un gesto molto apprezzato, anche perché Mario sta facendo di tutto per riconquistare la fiducia della tronista. Nel frattempo, Ida ha fatto un’esterna con l’altro corteggiatore Pierpaolo Siano. All’inizio i due hanno discusso molto perché pare che non riescano ad arrivare a un punto d’incontro e Pierpaolo, per farsi perdonare, le porta un mazzo di rose. Lei ha apprezzato molto questo gesto e ha così deciso di dargli una seconda possibilità. Durante la puntata, però, Ida si rifiuta di ballare con Pierpaolo e lui va su tutte le furie, a quel punto decide di abbandonare lo studio. L’opinionista Gianni Sperti ha cercato in tutti i modi di convincere Pierpaolo a rientrare, il corteggiatore così si convince e rientra in studio.

Daniele fa le sue prime esterne

Il nuovo tronista Daniele, sembrerebbe essere già molto chiacchierato perché ha dichiarato di essere un ragazzo con le idee chiare e non ha voglia di perdere tempo. Ha già infatti eliminato una ragazza che non sembrava essere molto convinta. Il suo percorso continua e Daniele ha portato in esterna una nuova corteggiatrice, sperando che con lei le cose possano andare meglio. Riuscirà a scattargli quella famosa scintilla di cui ne è tanto alla ricerca?

Dove vedere la puntata

Le puntate di Uomini e Donne vanno in onda dal lunedì al venerdì su Canale Cinque alle ore 14,45. È possibile seguire la diretta anche in live streaming sull’app Mediaset play o su Witty Tv. Per chi invece non riuscisse a seguire la puntata in diretta, c’è anche una replica sul Canale La Cinque alle ore 19,55 circa.