Anticipazioni Uomini e Donne: Ida ha ancora dubbi su Mario

Come di consueto, anche oggi andrà in onda su Canale Cinque alle ore 14,45 una nuova puntata del noto dating show Uomini e Donne, condotta da Maria De Filippi. A commentare i fatti più salienti del centro studio, ci saranno come sempre gli opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino. Ma ora scopriamo insieme tutto quello che è successo nelle nuove registrazioni, grazie alle anticipazioni dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Ida porta in esterna entrambi i corteggiatori

Nelle nuove registrazioni è stato dedicato molto spazio alla tronista Ida Platano, che a quanto pare, non riesce ancora ad avere una preferenza tra i due corteggiatori Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Ida ha deciso di portarli entrambi in esterna, e quella con Mario è stata molto significativa. Durante la registrazione della puntata, però, al centro studio, la tronista ha avuto ancora una volta qualcosa da ridire sul suo corteggiatore. Ida sostiene che tutto quello che fa Mario nei suoi confronti non le arriva e a volte non lo percepisce sincero. D’altro canto, anche gli opinionisti non hanno mai espresso simpatia nei suoi confronti, in particolar modo Tina Cipollari.

Daniele e Marika si baciano

Anche il tronista Daniele Paudice ha portato in esterna sia Gaia che Marika e con quest’ultima c’è stato anche un bacio. Dopo aver visto la loro esterna, Gaia non ha esitato ad esporre il suo stato d’animo, dicendo che c’è rimasta molto male e il tronista non ha potuto fare altro che darle ragione. Durante il confronto tra Gaia e Daniele, Marika abbandona lo studio perché in quel momento non si è sentita presa in considerazione da lui, visto che stavano commentando proprio la loro esterna. Daniele, però, decide di non seguirla perché secondo lui non avrebbe fatto nulla di male.

Marcello e Diego escono con la stessa dama

Per quanto riguarda il trono over, invece, sia Diego Tavani che Marcello Messina sono usciti con la dama del parterre femminile Jessica. Stando alle parole della dama, quella con Diego è stata un’uscita molto divertente e piacevole, mentre quella con Marcello è stata poco spontanea e di conseguenza non è scattato nulla. Durante questo confronto, interviene l’ex fidanzata di Marcello, Jasna Amodei perché ha qualcosa da dire su di lui. A quel punto, Marcello ormai esasperato, abbandona lo studio.