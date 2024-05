Anticipazioni Uomini e Donne: Ida Platano ha davvero abbandonato il trono?

Come di consueto, anche oggi andrà in onda su Canale Cinque alle ore 14,45 una nuova puntata di Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi. In studio saranno presenti come sempre gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino che commenteranno tutto quello che accadrà nel corso della trasmissione. Ma ora, è arrivato il momento di scoprire insieme tutte le novità riguardanti le nuove registrazioni, grazie alle anticipazioni del giovane influencer ed esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Ida non era presente in studio

In questa nuova registrazione del programma Uomini e Donne, la tronista Ida Platano non era presente in studio. Questa volta non si è parlato neanche del trono di Daniele Paudice. Ciò che ha destato sospetto, però, è stata la mancata sedia su cui era solita sedersi Ida, mentre era presente solamente quella di Daniele. Secondo l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, quindi, Ida Platano avrebbe definitivamente abbandonato il suo trono. Come ben ricorderete, infatti, nelle scorse registrazioni il corteggiatore Mario Cusitore era stato eliminato proprio da lei e Pierpaolo Siano aveva scelto di abbandonare la trasmissione di sua spontanea volontà.

Un ospite inaspettato

Durante il corso della registrazione, fa il suo ingresso un ospite inaspettato: si tratta dell’illusionista Giucas Casella. Come ben ricorderete, qualche tempo fa, proprio durante la trasmissione, si era parlato di uno scoop uscito su un giornale, riguardante l’opinionista Tina Cipollari e lui. I due quindi, hanno raccontato e ricordato dei loro incontri avvenuti ormai venti anni fa alle Maldive e a Cefalù.

Il trono over

In questa nuova registrazione si è dato più spazio al trono over. Il cavaliere del parterre maschile Cristiano Lo Zupone sta continuando la sua conoscenza con la dama Asmaa Fares e per il momento sembra andare tutto bene. Fabio, invece, ha deciso di chiudere definitivamente la sua frequentazione con Sabrina. Anche la famosa dama del parterre femminile, Gemma Galgani, ha intenzione di proseguire la sua conoscenza con Pietro, il cavaliere che era arrivato qualche giorno fa proprio per lei. Sono poi arrivati inaspettatamente in studio due vecchi partecipanti del programma: Alessio Pili Stella e Claudia Lenti. I due stanno proseguendo la loro storia d’amore lontano dalle telecamere e le cose vanno a gonfie vele.