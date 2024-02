Anticipazioni Uomini e Donne: incredibile colpo di scena, Alessandro e Roberta abbandonano la trasmissione

Stando alle anticipazioni dell’influencer Lorenzo Pugnaloni, molto attivo sul web, sembrerebbe che nelle nuove registrazioni del programma Uomini e Donne ci sia stato un incredibile colpo di scena: Alessandro e Roberta hanno deciso di abbandonare la trasmissione insieme. Oggi ci sarà il consueto appuntamento con una nuova puntata condotta da Maria De Filippi su Canale Cinque alle ore 14,45 e ovviamente saranno presenti gli opinionisti Gianni Sperti, Tinì Cansino e Tina Cipollari.

Dopo vari tira e molla Alessandro e Roberta escono insieme

Nel corso della puntata si ritrovano al centro studio Roberta Di Padua, Alessandro Vicinanza e Gianluca, il nuovo cavaliere del parterre del trono over arrivato da qualche giorno. Appena arrivato, Gianluca non è passato inosservato agli occhi di Roberta che, gli ha subito chiesto di ballare insieme per scambiare qualche parola e conoscerlo meglio. Questo comportamento ha fatto ingelosire molto Alessandro, ma lui ha preferito rimanere in silenzio piuttosto che dire la sua. La dama del parterre, ora si definisce libera e pronta a fare delle nuove conoscenze, ha sofferto molto a causa di Alessandro e non ha più voglia di aspettarlo, ma soprattutto non si fida più di lui. Come ricorderete, infatti, Alessandro non ci ha pensato due volte a mettere da parte Roberta per frequentare Cristina, la dama romana del parterre per la quale pare che provasse un forte sentimento, svanito poi nel nulla.

Cosa succede al centro studio

Spinto anche dalla conduttrice Maria De Filippi, Alessandro chiede a Roberta di ballare con lui, forse perché ha qualcosa di importante da dirle. Durante il ballo, i due sono molto vicini e mostrano una certa sintonia. Appena finito di ballare, l’opinionista Gianni Sperti è pronto a dire la sua, spronando Alessandro e Roberta ad approfondire la loro frequentazione fuori dal programma. Come è noto ormai da tempo, Gianni non ha mai provato una forte simpatia nei confronti di Alessandro, al contrario di Tina Cipollari che l’ha sempre difeso e sostenuto. A quel punto, i due si baciano al centro studio, lasciando tutti a bocca aperta e decidono così di abbandonare la trasmissione insieme. Come proseguirà la loro frequentazione lontano dalle telecamere? Magari lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.