Anticipazioni Uomini e Donne: incredibile colpo di scena, la decisione di Ernesto spiazza Maria De Filippi

Anche questa nuova settimana comincia con il consueto appuntamento con Uomini e Donne, il noto dating show condotto da Maria De Filippi che va in onda su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,45. In studio saranno presenti come sempre gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino pronti a commentare tutto quello che accadrà. Siete curiosi di sapere cosa è successo nelle nuove registrazioni? Scopriamolo insieme nel dettaglio grazie alle anticipazioni del giovane influencer Lorenzo Pugnaloni.

Ernesto si infuria con Barbara e chiude definitivamente la loro frequentazione

Ernesto Russo, il cavaliere del parterre maschile più chiacchierato del momento, ha deciso di chiudere la sua frequentazione con la dama Barbara De Santi. I due si sono frequentati per un po’, all’inizio le cose sembravano andare molto bene, entrambi erano incuriositi l’uno dall’altra, ma poi Ernesto si è sentito troppo pressato e ha deciso di chiudere. Già dalla scorsa settimana, le cose non andavano a gonfie vele, ma in queste nuove registrazioni pare che ci sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Barbara, infatti, ha chiamato la nipote di Ernesto e a quel punto il cavaliere è andato su tutte le furie. Barbara, dal canto suo, si è difesa dicendo che è stata proprio la nipote di Ernesto a lasciarle il numero, quindi non ci ha visto niente di male. Ernesto sembrerebbe fermo sulla sua decisione e non ha intenzione di cambiare idea.

Aurora discute con Ida

In queste nuove registrazioni ci sarà al centro studio anche Aurora Tropea, che avrà un’accesa discussione con la tronista Ida Platano. Aurora aveva iniziato a frequentare un nuovo cavaliere del parterre: Franco Taddei. Sembra però che le cose non siano andate per il verso giusto, quindi la dama ha deciso di chiudere questa frequentazione. Aurora fa una battuta, sostenendo che lei non è il tipo di donna che si innamora di quattro uomini contemporaneamente. Era chiaramente una frecciatina rivolta alla tronista Ida Platano che, sentendo le parole di Aurora va su tutte le furie. Inizia così un’accesa discussione tra Ida ed Aurora ed interviene anche l’opinionista Gianni Sperti che prende le difese di Ida. A quel punto, Aurora sostiene che si sente presa di mira da molte persone all’interno dello studio.

Ida porta in esterna Daniele e Mario

La scorsa esterna con Daniele Capuana, il nuovo corteggiatore di Ida, era andata molto bene, quindi la tronista ha deciso di portarlo fuori nuovamente. Tra i due sembra esserci molto feeling, ma soprattutto tanta attrazione fisica, Daniele, infatti, ha dichiarato apertamente di volerla baciare, ma lei si è rifiutata, forse perché è ancora un po’ troppo presto. Ida decide di portare in esterna anche Mario Cusitore, la prima dopo il suo ritorno in trasmissione. Inizialmente, i due discutono un po’ perché non sanno come continuare la frequentazione, ma dopo si abbandonano ad un lungo abbraccio. Ida sostiene comunque di sentirsi frenata nei suoi confronti perché non riesce a fidarsi totalmente di lui. La discussione continua anche in puntata al centro studio e la tronista decide di non ballare né con Mario e né con Daniele. Inaspettatamente, fa sedere al centro studio Pierpaolo Siano, il quale ha organizzato una sorpresa per il suo compleanno, facendole portare una torta con dei palloncini. Ida quindi decide di ballare con lui.