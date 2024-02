Anticipazioni Uomini e Donne: incredibile colpo di scena, Mario ritorna in studio | Eliminazione a sorpresa

Scopriamo insieme cosa è successo nelle nuove registrazioni del dating show Uomini e Donne, grazie alle anticipazioni del noto influencer Lorenzo Pugnaloni. Anche oggi ci sarà l’ultimo appuntamento della settimana su Canale Cinque alle ore 14,45 con una nuova puntata condotta da Maria De Filippi. Saranno presenti in studio, come sempre, gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

Il ritorno di Mario

Come ben ricorderete, nel corso delle precedenti puntate, la tronista Ida Platano aveva eliminato il suo corteggiatore Mario Cusitore a causa delle continue segnalazioni che arrivavano sul suo conto. Mario non aveva preso molto bene la decisione di Ida ed era tornato in studio per cercare di farle cambiare idea. In un primo momento, Ida sembrava ferma sulla sua decisione, ma poi, riflettendoci bene e ascoltando il cuore piuttosto che la mente, ha deciso di farlo tornare in studio. Nelle nuove registrazioni, quindi, ci sono state due importanti novità nel trono classico: l’inaspettato ritorno di Mario e l’eliminazione dell’altro corteggiatore di Ida, Sergio Berni. Ida aveva dichiarato diverse volte che non riusciva più a sopportare il comportamento di Sergio, definendolo troppo puntiglioso. Si può dire quindi che non sia stato un gesto del tutto inaspettato, il corteggiatore, infatti, aveva pensato già da tempo di andarsene. Nel frattempo, Ida ha deciso di portare in esterna i due nuovi corteggiatori che erano scesi per lei: Marco e Daniele.

Brando porta in esterna entrambe le corteggiatrici

Il tronista Brando Ephrikian dovrebbe essere sempre più vicino alla sua scelta, ma a quanto pare non ha ancora preso una decisione definitiva. In queste nuove registrazioni, ha deciso di portare in esterna entrambe le corteggiatrici Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi. Entrambe le esterne sono andate molto bene e c’è stato un bacio con tutte e due, ma questa volta, Brando decide di fare una sorpresa a Beatriz, andando a Milano da lei. Quando è stata mandata in onda l’esterna, Raffaella era dietro le quinte in lacrime e non voleva scendere al centro studio perché quello che aveva visto l’aveva ferita profondamente. Nella scorsa settimana, infatti, Brando aveva fatto la stessa sorpresa a lei, andandola a trovare a Napoli. Alla fine, Raffaella si è convinta ed è scesa al centro studio, a quel punto è stata mandata in onda anche la sua esterna con Brando.

Dove vedere la puntata

Le puntate di Uomini e Donne vanno in onda dal lunedì al venerdì su Canale Cinque alle ore 14,45. È possibile seguire la diretta anche in live streaming sull’app Mediaset play o su Witty Tv. Per chi invece non riuscisse a seguire la puntata in diretta, c’è anche una replica sul Canale La Cinque alle ore 19,55 circa.