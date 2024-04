Anticipazioni Uomini e Donne: incredibile colpo di scena, Pierpaolo abbandona la trasmissione

Siete pronti ad un nuovo appuntamento del famoso dating Show Uomini e Donne? Anche oggi ci sarà una nuova puntata su Canale Cinque alle ore 14,45 condotta da Maria De Filippi. Come sempre, saranno presenti i noti opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino pronti a commentare i fatti più salienti della puntata. Ma ora, scopriamo insieme cosa è successo nelle nuove registrazioni grazie alle anticipazioni del giovane influencer ed esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Pierpaolo abbandona il programma

Anche questa nuova registrazione comincia con il trono classico di Ida Platano. Il corteggiatore Pierpaolo Siano, arriva in studio molto arrabbiato ed è pronto a dire la sua. Stando alle sue parole, si sarebbe sentito preso in giro dalla tronista perché secondo lui era interessata solo a Mario sin dall’inizio ed ha voluto in qualche modo allungare il brodo. Pierpaolo ha inoltre aggiunto che se fosse stato lui la scelta, gli avrebbe detto di no perché si sarebbe sentito solamente una ruota di scorta. Dopo questo sfogo, Pierpaolo abbandona lo studio, affermando di non avere la minima intenzione di parlare con Ida e di non voler più tornare indietro. La tronista, sentendosi molto ferita da queste parole, abbandona anche lei lo studio in lacrime. L’opinionista Tina Cipollari ha compreso in pieno lo sfogo di Pierpaolo, secondo Gianni Sperti, invece, sarebbe stato troppo esagerato.

Daniele bacia entrambe le corteggiatrici

Come ben ricorderete, nelle scorse puntate, la corteggiatrice di Daniele, Gaia Gigli, c’era rimasta molto male dopo aver visto il bacio tra il tronista e l’altra corteggiatrice Marika Abbonato. Il tronista aveva spiegato che in qualche modo voleva tutelarla dall’opinione che il pubblico potesse avere su di lei, essendo mamma di un bimbo di quattro anni. Daniele porta entrambe le sue corteggiatrici in esterna e questa volta le bacia tutte e due. Inizialmente Gaia era molto felice della sua esterna, ma una volta arrivata al centro studio e aver scoperto che Daniele aveva baciato anche Marika, ci rimane nuovamente molto male.

Il trono over

Per quanto riguarda il trono over, la dama del parterre femminile Gemma Galgani, ha fatto la sua prima uscita con il nuovo cavaliere di nome Pietro che era sceso per lei. Mario Verona, invece, ha deciso di chiudere la sua frequentazione con Ilenia e continua con Milena. C’è poi un acceso scontro tra le due dame del parterre femminile Cristina Tenuta e Aurora Tropea. Nella scorsa registrazione, infatti, le due hanno avuto una discussione importante, arrivando quasi alle mani e in questa nuova registrazione se ne è voluto parlare.