Anticipazioni Uomini e Donne: la tronista elimina un corteggiatore lasciando tutti a bocca aperta

Anche oggi ci sarà il consueto appuntamento su Canale Cinque alle ore 14,45 con una nuova puntata di Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi. Come sempre, i noti opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino saranno presenti per commentare tutto quello che accadrà al centro studio. Ma ora scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio nelle nuove registrazioni del programma, grazie alle anticipazioni forniteci dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Mario conferma i sospetti su di lui

Questa nuova registrazione comincia con il trono di Ida Platano. La conduttrice Maria De Filippi cerca di fare un breve riassunto della puntata precedente in cui era venuta fuori un’altra segnalazione sul conto del corteggiatore Mario Cusitore e dopo diversi accertamenti risulta che la segnalazione è vera. La tronista entra in studio furiosa e poco dopo fa il suo ingresso Mario, il quale conferma tutto. Mario sostiene di essersi visto con quella donna all’interno del bed and breakfast, ma non è successo nulla tra loro due, inoltre pare che questa donna abbia già fatto parte del programma, essendo venuta per corteggiare il cavaliere del parterre maschile Alessandro Vicinanza nella stagione 2021/2022.

Il confronto tra Mario e Ida

È giunto poi il momento per i due di confrontarsi faccia a faccia al centro studio. Dopo uno scontro molto acceso, la tronista Ida Platano appare infuriata e decide così di eliminare definitivamente il suo corteggiatore. A quel punto, Mario, anche lui molto arrabbiato, abbandona lo studio. Ida, essendo molto nervosa decide di lasciare lo studio per schiarirsi un po’ le idee. Dal momento che la tronista ha abbandonato lo studio, l’altro corteggiatore, Pierpaolo Siano non ha fatto nemmeno la sua entrata in trasmissione. In tutto ciò, i tronisti Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno mostrato tutto il loro dissenso nei confronti del corteggiatore, in particolar modo Tina che ha sempre detto di non fidarsi di lui.

Cristiano corteggia tre dame del parterre

È la volta del cavaliere del parterre maschile Cristiano Lo Zupone che ha di fronte a sé tre dame del parterre femminile di cui Asmaa Fares, che ha fatto il suo ritorno in trasmissione da poco. C’è stata una discussione molto accesa tra di loro e alla fine tutte e tre le dame hanno deciso di chiudere la loro conoscenza con Cristiano. Il cavaliere Ernesto Russo, invece, sta conoscendo una nuova dama e per il momento sembra andare tutto per il verso giusto.

Barbara ed Ernesto discutono

Successivamente, c’è stata una discussione molto accesa tra la dama del parterre femminile Barbara De Santi ed Ernesto, stando alle parole della dama, infatti, Ernesto avrebbe fatto una storia su Instagram rivolta a lei. Il cavaliere ha negato tutto ed hanno discusso in maniera molto pesante. Barbara, inoltre, non si è fatta mancare nemmeno un’altra discussione, questa volta però con Cristina Tenuta. Nel frattempo, è sceso un nuovo corteggiatore per la dama del parterre femminile Gemma Galgani e lei ha deciso di tenerlo per provare a conoscerlo meglio.