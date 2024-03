Anticipazioni Uomini e Donne: le dame del parterre sfilano per i cavalieri | Tina Cipollari stupisce tutti

Anche oggi ci sarà il consueto appuntamento con una nuova puntata di Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi, che va in onda su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,45. Come sempre, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino ad animare la puntata con i loro commenti. Ma ora, scopriamo insieme dettagliatamente tutto quello che è accaduto nelle nuove registrazioni grazie alle anticipazioni forniteci dal giovane influencer Lorenzo Pugnaloni, sempre più attivo sui social.

“Ti stupisco con effetti speciali”

In queste nuove registrazioni, le dame del parterre hanno sfilato per i cavalieri presenti in studio e il tema della sfilata era “ti stupisco con effetti speciali”. Le dame hanno cercato in tutti i modi di stupire i cavalieri con le loro armi di seduzione più nascoste. C’è stato però un inaspettato colpo di scena che ha stupito tutti: ha deciso di partecipare alla sfilata anche l’opinionista Tina Cipollari. Quando la sfilata sembrava essere finita, la conduttrice Maria De Filippi annuncia che Tina si stava preparando dietro le quinte per prendere parte alla sfilata con una canzone scelta appositamente per l’evento. Tina così, sale in passerella e stupisce tutti sfilando al centro studio.

Dove vedere la puntata

Le puntate di Uomini e Donne vanno in onda dal lunedì al venerdì su Canale Cinque alle ore 14,45. È possibile seguire la diretta anche in live streaming sull’app Mediaset play o su Witty Tv. Per chi invece non riuscisse a seguire la puntata in diretta, c’è anche una replica sul Canale La Cinque alle ore 19,55 circa.

La storia del programma

La prima volta che il programma Uomini e Donne è andato in onda su Canale Cinque era il 16 settembre 1996. Ideato e condotto sempre da Maria De Filippi, inizialmente aveva un format diverso, era infatti la versione adulta del precedente talk show “Amici” in cui si discuteva di problemi e tematiche giovanili. Successivamente, è diventato uno spazio in cui le coppie avevano la possibilità di raccontare la propria storia per poi confrontarsi con il pubblico. È a partire dal gennaio 2001 che il programma cambia totalmente, diventando così un dating show in cui si ha la possibilità di cercare la propria anima gemella.