Anticipazioni Uomini e Donne: l’inaspettato gesto della tronista lascia tutti con il fiato sospeso

Siete pronti a scoprire tutte le novità delle nuove registrazioni del famoso dating show Uomini e Donne? Anche per oggi il solito appuntamento con una nuova puntata condotta da Maria De Filippi è su Canale Cinque alle ore 14,45. Gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino saranno presenti in studio per dire la loro su tutto quello che accadrà. Ma ora, scopriamo insieme tutti i dettagli grazie alle preziose anticipazioni dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Ida non si presenta in studio

La nuova registrazione si apre con un RVM in cui la tronista Ida Platano va in camerino dal suo corteggiatore Mario Cusitore per chiarire meglio la questione della segnalazione arrivata sul suo conto. Ida chiede a Mario di dirle il cognome della donna con cui è stato visto uscire da un bed and breakfast, ma lui si è rifiutato. Secondo il corteggiatore napoletano, infatti, Ida dovrebbe fidarsi di lui, oppure mandarlo a casa. La tronista, essendo molto delusa dal comportamento dei suoi corteggiatori, in questa nuova registrazione decide di non presentarsi in studio. Viene mandato in onda un filmato in cui sostiene di non fidarsi più né di Pierpaolo e né tantomeno di Mario. Una volta terminato il filmato, entrambi i corteggiatori decidono di uscire dallo studio. Ida avrà forse in mente di abbandonare definitivamente il suo trono? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

Daniele fa una dichiarazione molto importante

Il nuovo tronista Daniele Paudice sta continuando il suo percorso con le sue due corteggiatrici Gaia Gigli e Marika Abbonato. Dopo averle portate entrambe in esterna, però, Daniele fa una dichiarazione molto importante: sostiene di sentirsi più vicino a Marika e di stare molto bene con lei. Dopo aver sentito queste parole, Gaia ci rimane molto male e preferisce restare in silenzio. Daniele, nel frattempo, dopo aver visto la loro esterna, decide di ballare con Marika.

Il trono over

Per quanto riguarda il trono over, nonostante le piccole incomprensioni che c’erano state nella scorsa registrazione, la dama del parterre femminile Jessica Pittari e il cavaliere Diego Tavani decidono di proseguire con la loro frequentazione. Sabrina, invece, un’altra dama del parterre femminile, ha deciso di chiudere la conoscenza con il cavaliere che era venuto per lei qualche settimana fa.