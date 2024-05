Anticipazioni Uomini e Donne: l’inaspettato ritorno di un corteggiatore lascia tutti a bocca aperta

Anche oggi ci sarà un altro imperdibile appuntamento con il famoso dating show Uomini e Donne, ideato e condotto da Maria De Filippi, che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale Cinque alle ore 14,45. Come sempre, saranno presenti in studio gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino che commenteranno tutto quello che accadrà. Ma ora scopriamo insieme tutte le novità di questa puntata grazie alle anticipazioni dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

L’ultimo confronto tra Mario e Ida

Come ben ricorderete, il trono classico di Ida Platano si era concluso con l’eliminazione da parte della tronista del corteggiatore Mario Cusitore e con l’autoeliminazione del suo rivale Pierpaolo Siano. Ida aveva preso una decisione così drastica a seguito delle continue segnalazioni che arrivavano sul conto di Mario. Lui stesso aveva ammesso di essere stato in un bed and breakfast in compagnia di una donna. In questa nuova puntata vedremo l’inaspettato ritorno in studio del corteggiatore Mario Cusitore che cercherà a tutti i costi di riconquistare la fiducia della tronista. Ida, però, sembrerebbe essere ferma sulla sua decisione e non avrebbe intenzione di concedere al corteggiatore una seconda possibilità. La tronista ha inoltre dichiarato che tra loro due non c’è niente e la decisione di tornare in studio è stata esclusivamente di Mario.

Cristiano e Asmaa prendono una decisione definitiva

In queste ultime puntate sono finiti sotto i riflettori del centro studio il cavaliere del parterre maschile Cristiano Lo Zupone e la dama Asmaa Fares. Entrambi criticati molto dagli opinionisti. Cristiano, durante il suo percorso ha frequentato diverse dame del parterre, tra cui Jasna Amodei, Serena Salma e Giulia Vacca. Con nessuna di queste dame, però, è scattata la famosa scintilla di cui il cavaliere ne è tanto alla ricerca. Ultimamente, Cristiano ha intrapreso una conoscenza con Asmaa e sembra che tra loro due le cose vadano a gonfie vele. Entrambi dichiarano di trovarsi molto bene l’uno con l’altra. In particolar modo Asmaa sostiene di aver trovato in Cristiano una persona capace di comprenderla fino in fondo. I due, però, sono stati oggetto di critica da parte degli opinionisti perché pare che stiano correndo un po’ troppo, ma soprattutto sono state spese delle parole molto importanti. A questo punto, Cristiano e Asmaa decidono di abbandonare la trasmissione insieme e di vivere il loro rapporto lontano dalle telecamere.

Dove vedere la puntata

Le puntate di Uomini e Donne vanno in onda dal lunedì al venerdì su Canale Cinque alle ore 14,45. È possibile seguire la diretta anche in live streaming sull’app Mediaset play o su Witty Tv. Per chi invece non riuscisse a seguire la puntata in diretta, c’è anche una replica sul Canale La Cinque alle ore 19,55 circa.