Anticipazioni Uomini e Donne: l’inaspettato ritorno di una dama | Ecco chi è

Cosa sarà successo nelle nuove registrazioni del noto dating show “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi? Anche oggi andrà in onda una nuova puntata su Canale Cinque alle ore 14,45 con gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino pronti a commentare i fatti più salienti. Ma ora, scopriamo insieme nel dettaglio tutte le novità, grazie alle anticipazioni forniteci dal giovane influencer ed esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Asmaa ritorna in trasmissione

Dopo aver abbandonato la trasmissione per un po’, la dama del parterre femminile del trono over, Asmaa Fares, fa il suo ritorno nel programma. Asmaa, dopo varie frequentazioni che non sono andate per il verso giusto, aveva deciso di lasciare la trasmissione per prendersi un po’ di tempo per sé, ma ora pare che abbia ritrovato la voglia di rimettersi in gioco. Durante il suo percorso nel dating show, ha frequentato diversi uomini tra cui Armando Incarnato, Alessandro Vicinanza e per ultimo Diego Tavani, ma sembra che con nessuno sia scattata la famosa scintilla. Riuscirà la giovane dama a trovare un uomo capace di farle battere il cuore? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

Salvatore frequenta tre dame del parterre

Salvatore, un cavaliere del parterre maschile del trono over, ha iniziato una frequentazione con tre dame: si tratta di Tiziana, Ida e Alessia. Una volta arrivate al centro studio, come di consueto, l’opinionista Tina Cipollari ha attaccato Tiziana Riccardi. Come è noto, infatti, tra le due non c’è simpatia reciproca. Tina insinua che Tiziana non sia interessata a nessun uomo all’interno della trasmissione perché tutte le sue frequentazioni si sono rivelate un buco nell’acqua, soprattutto nell’ultima che ha avuto recentemente con il cavaliere Angelo. Per quanto riguarda gli altri partecipanti del programma, invece, Marcello Messina ha fatto tornare una ragazza che era venuta qualche tempo fa per il noto cavaliere Mario Verona, ormai sempre più ambito dalle dame del parterre.

Scatta un bacio tra Mario e Ylenia

Mario Verona è uno dei cavalieri del parterre maschile del trono over più chiacchierato del momento. Attualmente si sta frequentando con diverse ragazze e ad ogni puntata ne arrivano delle nuove per avere l’opportunità di conoscerlo. In queste nuove registrazioni, Mario è uscito sia con Monica che con Ylenia, e con quest’ultima c’è stato anche un bacio. Per il momento, sembra che Mario non abbia una preferenza tra le ragazze che sta conoscendo ed è per questo che continua a frequentarle tutte, sperando di trovare quella più adatta a lui. Sempre per quanto riguarda il trono over, nel frattempo, Aurora e Federico hanno deciso di chiudere la loro frequentazione. Durante il corso della puntata, poi, c’è stata una lite furibonda tra le due dame del parterre Barbara De Santi e Cristina Tenuta.