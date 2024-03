Anticipazioni Uomini e Donne: Mario abbandona l’esterna | cosa è successo

Anche oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne alle ore 14,45 su Canale Cinque, condotta da Maria De Filippi. Ovviamente, in puntata saranno presenti gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino pronti a commentare tutto quello che succederà al centro studio. Ma ora, scopriamo insieme tutto quello che è successo nelle nuove registrazioni, grazie alle anticipazioni del giovane esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Mario abbandona l’esterna prima del dovuto

La tronista Ida Platano decide di portare in esterna i suoi corteggiatori Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Durante l’esterna con Mario, i due sembrano non capirsi e lui decide di andarsene prima del dovuto, lasciando Ida da sola. Inutile dire che la tronista ci sia rimasta molto male e in puntata non ha esitato ad esternare il suo stato d’animo. Ida e Mario continuano a litigare anche durante la trasmissione e lui, non sapendo cosa fare, aveva preso in considerazione l’idea di abbandonare nuovamente il programma. Dopo varie discussioni, Ida e Mario ballano insieme e il corteggiatore napoletano finalmente si convince a restare. Dopo il ballo tra Ida e Mario viene mandata in onda l’esterna con Pierpaolo.

Un nuovo cavaliere per Gemma

Anche per la nota dama torinese del parterre femminile, Gemma Galgani, è arrivato il momento di sedersi al centro studio. Arriva infatti per Gemma un nuovo cavaliere di nome Marco. Marco è un uomo di 51 anni, molto più giovane di lei, ma la differenza di età sembrerebbe non spaventarlo affatto. Gemma è stata molto entusiasta del suo arrivo in trasmissione e vuole approfondire la conoscenza con lui. Nel frattempo, è arrivata una giovane ragazza di 25 anni per Mario Verona, il cavaliere del trono over più chiacchierato del momento e ha deciso di tenerla per provare a conoscerla meglio.

Prosegue la conoscenza tra Gaia e Daniele

Il nuovo tronista Daniele Paudice ha portato in esterna per la terza volta una delle sue corteggiatrici di nome Gaia. La loro conoscenza sembra che stia prendendo la piega giusta, visto il difficile carattere del tronista, inoltre, Daniele non ha mai nascosto l’interesse che provava nei confronti di Beatriz D’Orsi, l’ex corteggiatrice del vecchio tronista Brando Ephrikian, che però ha preferito abbandonare lo studio dopo la delusione ricevuta.