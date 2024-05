Anticipazioni Uomini e Donne: Mario cerca di riconquistare Ida

Siete pronti ad un nuovo appuntamento con il famoso dating show Uomini e Donne? Anche oggi andrà in onda una nuova puntata condotta da Maria De Filippi su Canale Cinque alle ore 14,45. Come sempre, in studio ci saranno i noti opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino che commenteranno i fatti più salienti del centro studio. Ma ora è arrivato il momento di scoprire tutte le novità delle nuove registrazioni, grazie alle anticipazioni dell’influencer ed esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Mario fa un gesto molto importante per Ida

Come ben ricorderete dalle scorse anticipazioni, la tronista Ida Platano ha deciso di abbandonare definitivamente il suo trono. Delusa dal suo comportamento, Ida ha eliminato Mario Cusitore a seguito delle continue segnalazioni che arrivavano sul suo conto, che poi si sono rivelate essere vere. L’altro corteggiatore Pierpaolo Siano, invece, ha deciso di eliminarsi, stanco ormai di rincorrere Ida e di vederla molto presa da Mario. Arrivati a questo punto, Mario ha voluto giocare la sua ultima carta per cercare di riconquistare Ida, così va da lei a Brescia. Il corteggiatore napoletano si presenta sotto casa della tronista per cercare di avere un chiarimento, ma Ida ormai ferma sulla sua decisione, ha deciso di non scendere e di non voler parlare con lui.

Ida e Mario si sono presentati in studio

Nel corso dell’ultima registrazione del programma Uomini e Donne, sia la tronista Ida Platano che il suo corteggiatore Mario Cusitore erano presenti in studio. Tutti sono rimasti sorpresi della presenza di Mario e lui ha dichiarato di essere andato lì per dimostra a Ida quanto tiene realmente a lei. Ida, però, sembra essere più che ferma sulla sua decisione e non vuole tornare indietro. Ha dichiarato inoltre che tra lei e Mario non c’è niente.

Dove vedere la puntata

Le puntate di Uomini e Donne vanno in onda dal lunedì al venerdì su Canale Cinque alle ore 14,45. È possibile seguire la diretta anche in live streaming sull’app Mediaset play o su Witty Tv. Per chi invece non riuscisse a seguire la puntata in diretta, c’è anche una replica sul Canale La Cinque alle ore 19,55 circa.