Anticipazioni Uomini e Donne: “mi sono innamorato di te” | L’inaspettato gesto che spiazza tutti

Come di consueto, anche oggi andrà in onda su Canale Cinque alle ore 14, 45 una nuova puntata di Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi. In studio saranno presenti come sempre i noti opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino pronti a commentare tutto quello che accadrà. Ma ora, scopriamo insieme tutte le novità delle nuove registrazioni grazie alle anticipazioni del giovane influencer ed esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Mario va su tutte le furie

Questa volta, la nota tronista Ida Platano ha deciso di portare in esterna solamente un corteggiatore, si tratta di Pierpaolo Siano. Durante l’esterna, Ida fa una videochiamata con una sua amica e decide di presentarle Pierpaolo. Dopo che l’esterna è andata in onda durante la registrazione, l’latro corteggiatore Mario Cusitore va su tutte le furie, affermando che non può continuare a corteggiare una donna così. A quel punto, essendo molto arrabbiato e non avendo più nulla da dire a Ida, decide di abbandonare lo studio. Ida sceglie di ballare con Pierpaolo e di raggiungere Mario solamente dopo. Una volta terminato il ballo con Pierpaolo, Ida esce dallo studio per raggiungere Mario. Finalmente i due riescono a parlare e Ida convince Mario a rientrare in studio.

L’inaspettato gesto di Mario

Una volta rientrato in studio, Mario fa un gesto inaspettato e lascia tutti senza parole. Chiede alla conduttrice Maria De Filippi di far mettere due sedie al centro studio perché ha delle cose da dire a Ida. “Mi sono innamorato di te”, sono queste le parole pronunciate da Mario davanti a tutti al centro studio. A quel punto, l’opinionista Tina Cipollari attacca il corteggiatore, sostenendo che non lo vede affatto sincero. Nel frattempo, Ida è rimasta molto sorpresa da questo gesto e decide di ballare con lui. Durante il ballo si sono chiariti e sembra che abbiano trovato finalmente un punto d’incontro, Mario decide così di non abbandonare più la trasmissione.

Arrivano due nuove ragazze per Mario Verona

Durante il corso delle nuove registrazioni sono arrivate altre due ragazze per il noto cavaliere del parterre maschile del trono over Mario Verona. Questa volta, però, Mario ha deciso di non tenerle. Nel frattempo, il cavaliere sta continuando la sua frequentazione anche con Milena. Come proseguirà la loro conoscenza? Riuscirà alla fine a fare una scelta definitiva tra le tante ragazze? Lo scopriremo forse nel corso delle prossime puntate.