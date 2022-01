Anticipazioni Uomini e Donne, nuovi concorrenti in arrivo, chi sono: ultime news Trono Over e Classico

Tra le dame e i cavalieri di Uomini e Donne è arrivata una new entry davvero eccezionale. Già, perché questo nuovo concorrente non avrebbe partecipato ai classici casting del programma, ma la sua partecipazione sarebbe stata richiesta da Maria De Filippi in persona. Siete curiosi di sapere di chi si tratta?

Da “C’è Posta per Te” a “Uomini e Donne”: ecco chi è la simpatica new entry

Molto probabilmente lo conoscete già, se avete seguito l’appuntamento di sabato 15 gennaio con C’è Posta per Te. Stiamo parlando di Luciano Gianelli. L’anziano e arzillo signore si era rivolto a C’è Posta per Te per tentare di ritrovare e riconquistare una sua vecchia fiamma, Agnese. Dopo oltre 60 anni però, la signora non ha riconosciuto Luciano, non ricordandosi della loro vecchia storia d’amore adolescenziale vissuta quando i due avevano appena 14 anni. Inoltre, essendo tuttora una donna sposata, la signora Agnese ha dato un bel due di picche al povero Luciano. Dopo la delusione iniziale però, il simpatico signore ha sdrammatizzato con uno scatenato e buffo balletto che ha conquistato tutti, soprattutto Maria. Così la presentatrice l’ha invitato a partecipare a Uomini e Donne, nella speranza che lì possa incontrare la sua nuova anima gemella. Luciano, entusiasta dell’invito di Maria, ha accettato e nella puntata di ieri ha fatto il suo ingresso ufficiale nel programma. Riuscirà con la sua simpatia a conquistare le dame?