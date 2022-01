Anticipazioni Uomini e Donne, oggi 20 gennaio 2022 esterna per Luca Salatino

Dopo aver visto la frequentazione tra Marika e Diego e Biagio ‘smascherato’ dall’opinionista Gianni, oggi torna una nuova puntata, la penultima della settimana, di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Ma cosa succederà? Verrà dato spazio ai giovani, alle prime esterne dello chef pugile romano Luca Salatino o si tornerà sul trono Over?

Uomini e Donne 20 gennaio 2022: ultime news su Gemma Galgani e Ida Platano

La dama torinese Gemma Galgani ha deciso di interrompere la frequentazione sia con Stefano, l’uomo di Fregene, sia con Leonardo. E oggi, molto probabilmente, proprio lei tornerà sotto i riflettori: arriveranno nuovi corteggiatori? Sarà la volta buona?

Ma non finisce qui. Nel corso della puntata di oggi potrebbe essere dato spazio anche a Ida Platano, che ha deciso di conoscere un cavaliere arrivato per lei: come sarà andata la prima uscita? Ce lo racconteranno?

Uomini e Donne: oggi 20 gennaio le prime esterne di Luca Salatino

Per Luca Salatino, chef e pugile romano, sono già arrivate le prime corteggiatrici. Tra di loro qualcuna l’ha colpito? Luca, dopo la delusione avuta con Roberta (che ha scelto Samuele), riuscirà a trovare l’amore e il suo incastro perfetto?