Anticipazioni Uomini e Donne oggi, Luca Salatino in studio, poi Gemma e Ida per il Trono Over: spoiler 1 febbraio 2022

Dopo aver visto al centro dello studio Nadia, Massimiliano e Gemma, con non poche polemiche, e dopo aver visto la discussione tra la bella Denise e il tronista Matteo, oggi cosa succederà a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato di sempre? Verrà dato ancora spazio ai giovani o i riflettori saranno puntati sulle storie dei protagonisti del trono Over? Scopriamolo insieme!

Uomini e Donne anticipazioni 1 febbraio 2022: ultime news su Luca Salatino

Dopo aver visto al centro dello studio Matteo Ranieri, diviso tra Denise e la discussione con Armando, oggi molto probabilmente verrà lasciato spazio al percorso di Luca Salatino, lo chef e pugile romano che si sta mettendo di nuovo in gioco. Il giovane sta continuando a uscire con Eleonora e Lilli, una ragazza quest’ultima con un passato difficile alle spalle. Come procede la conoscenza? Troverà, una volta per tutte, Luca l’incastro perfetto?

Uomini e Donne 1 febbraio 2022: novità su Gemma e Ida

Ma non finisce qui. Molto probabilmente oggi si tornerà a parlare del Trono Over e protagoniste potrebbero essere proprio Gemma e Ida, due amiche anche fuori dalla trasmissione. Gemma pare abbia ‘puntato’ il nuovo cavaliere Franco, mentre Ida è ancora un po’ scottata dal passato e forse non pienamente convinta di continuare la conoscenza con Andrea. Ci saranno altri colpi di scena? Lo scopriremo oggi, sintonizzandoci su Canale 5 alle 14.45!