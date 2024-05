Anticipazioni Uomini e Donne: oggi ultima puntata dell’edizione 2023/2024

Oggi 24 maggio 2024 andrà in onda l’ultima puntata del dating show Uomini e Donne dell’edizione 2023/2024. L’appuntamento sarà come al solito su Canale Cinque alle ore 14,45 con la conduzione di Maria De Filippi. Saranno presenti come sempre gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino pronti a dire l’ultima sui fatti più salienti del centro studio di questa stagione. Ma ora scopriamo cosa ci attende in questa puntata con le anticipazioni dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Una coppia abbandona la trasmissione

Ieri abbiamo visto la scelta del tronista Daniele Paudice che, dopo tanta indecisione, è giunto finalmente ad una scelta definitiva: Gaia Gigli. L’altra corteggiatrice, Marika Abbonato, non ha esitato ad esternare le sue emozioni, affermando di esserci rimasta molto male, ma ha anche aggiunto che se lo aspettava ed ha comunque augurato il meglio al tronista. Oggi, invece, vedremo un’altra coppia. Dopo essere stati protagonisti di numerose vicende al centro studio, il cavaliere del parterre maschile Cristiano Lo Zupone e la dama Asmaa Fares hanno deciso di abbandonare la trasmissione insieme. Sembra che entrambi abbiano trovato quello che cercavano e hanno deciso così di continuare la loro frequentazione lontano dai riflettori dello studio. Sia Cristiano che Asmaa sono stati molto criticati dagli opinionisti perché non hanno mai creduto a questa improvvisa infatuazione da parte di entrambi. Come proseguirà la loro conoscenza? Magari a settembre ne sapremo qualcosa di più.

La trasmissione si interrompe per la pausa estiva

Oggi andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne. I cavalieri del parterre maschile e le dame del parterre femminile si prenderanno una lunga pausa estiva dal programma, ma sono pronti a tornare a settembre con nuove appassionanti vicende che terranno i telespettatori incollati davanti alla TV. La trasmissione dovrebbe tornare in onda dopo l’estate, a partire da lunedì 16 settembre 2024 oppure dal 23 settembre 2024 in cui vedremo anche i nuovi giovani protagonisti del trono classico.

La storia del programma

La prima volta che il programma Uomini e Donne è andato in onda su Canale Cinque era il 16 settembre 1996. Ideato e condotto sempre da Maria De Filippi, inizialmente aveva un format diverso, era infatti la versione adulta del precedente talk show “Amici” in cui si discuteva di problemi e tematiche giovanili. Successivamente, è diventato uno spazio in cui le coppie avevano la possibilità di raccontare la propria storia per poi confrontarsi con il pubblico. È a partire dal gennaio 2001 che il programma cambia totalmente, diventando così un dating show per cercare l’anima gemella.