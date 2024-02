Anticipazioni Uomini e Donne: Orfeo abbandona il programma

Anche oggi ci sarà il consueto appuntamento con il noto dating show Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14,45 su Canale Cinque. Ma scopriamo insieme cosa è successo nelle nuove registrazioni grazie alle anticipazioni forniteci dal noto influencer Lorenzo Pugnaloni, sempre più attivo sul web. In studio saranno presenti come sempre gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino pronti a commentare tutto quello che succede al centro studio.

Orfeo decide di abbandonare la trasmissione

Orfeo Goldini è un cavaliere del parterre del trono over, arrivato in trasmissione qualche tempo fa. Ultimamente è stato molto chiacchierato per le sue vicissitudini al centro studio, sembrava essere infatti molto interessato alla dama del parterre Barbara De Santi. I due sono usciti poche volte perché Barbara ha subito interrotto la frequentazione, stando alle sue dichiarazioni, sembrerebbe che il cavaliere fosse un po’ troppo interessato all’aspetto fisico, mettendo da parte tutto il resto. Lui non ha accettato la scelta di Barbara e ha dichiarato che poteva avere tutte le donne che voleva, mostrandosi molto sicuro di sé. È proprio questo atteggiamento che a Barbara non piaceva. Nel corso delle varie puntate è arrivata anche una nuova dama per Orfeo, ma lui non l’ha tenuta e ha dichiarato che gli avrebbe fatto molto piacere ballare con l’opinionista Tina Cipollari. Dopo questa affermazione è stato attaccato duramente al centro studio e lui ha anche proposto a Tina di andare a cena insieme. Nelle nuove registrazioni, però, dopo un’accesa discussione con l’opinionista Gianni Sperti, Orfeo decide di abbandonare definitivamente la trasmissione perché non si sente compreso e soprattutto viene attaccato da tutti.

Il ritorno di Diego

Vi ricordate di Diego Tavani, il vecchio cavaliere del parterre del trono over che aveva intrapreso una frequentazione con l’ormai tronista Ida Platano? In questi ultimi giorni ha deciso di fare ritorno in trasmissione per trovare la sua anima gemella. Diego ha subito notato Asmaa Fares, la giovane dama del parterre femminile. I due hanno intrapreso una conoscenza che però si è subito interrotta perché pare non sia scattato nulla e quindi sarebbe stato inutile portarla avanti. Riuscirà Diego a trovare una donna capace di fargli battere il cuore? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

Ida fa un bellissimo gesto per Sergio

La tronista Ida Platano fa un esterna molto importante con il suo corteggiatore Sergio Berni. Ida decide di recarsi nell’ospedale dove è ricoverata la zia di Sergio per fargli sentire la sua vicinanza, inoltre, ultimamente c’erano stati degli scontri tra loro due e Ida con questo gesto ha voluto mettere un punto alle continue discussioni. La tronista decide di portare in esterna anche l’latro corteggiatore Pierpaolo Siano, i due sono andati in una spa e sono stati molto bene insieme. Nelle nuove registrazioni, Mario Cusitore non era presente, nonostante fosse tornato per chiedere a Ida di ripensarci e provare a ricucire il loro rapporto.